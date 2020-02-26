По поручению президента Владимира Путина концепция совершенствования института РОП должна быть подготовлена к 31 марта. Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования. В России РОП принят с 2014 года, но в текущем варианте не работает.

Происшествия Под Владимиром нашли тонну синтетических наркотиков Из лаборатории, обнаруженной в цокольном этаже дома в Александровском районе Владимирской области, оперативники МВД изъяли 368 килограммов синтетического психостимулятора α-PVP и более 1,8 тонны прекурсоров.

Религия Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание Главы и представители шести поместных церквей проведут в среду встречу в столице Иордании Аммане, в ходе которой обсудят ситуацию в православном мире из-за действий Константинопольского патриархата на Украине и пути предотвращения глобального раскола.

Общество В Норвегии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Отмечается, что сам он чувствует себя хорошо. Ранее первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19 был зафиксирован в Грузии.

Наука Игры в пинг-понг могут помочь справиться с болезнью Паркинсона Как пишет портал Scitechdaily, исследование влияния этой настольной игры показало, что как через три, так и через шесть месяцев участники эксперимента ощутили значительные улучшения в речи, почерке, одевании, вставании с постели и ходьбе.

Экономика Эксперт оценил негативное влияние коронавируса на российскую экономику Негативный эффект от коронавируса для российской экономики будет растянут во времени, при неблагоприятном развитии ситуации он может составить 0,2-0,3 процентного пункта ВВП, сообщил РИА Новости главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.

Политика Шнуров назвал политических оппонентов «петухами» Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".

Спорт Олимпиада-2020 в Токио может не состояться Член Международного олимпийского комитета (МОК) с 1978 года и экс-глава WADA Дик Паунд заявил: если властям не удастся обуздать коронавирус к маю, то Олимпийские игры в Токио летом 2020 года могут не состояться.

Происшествия В Саратове арестовали планировавших нападение на школу подростков Волжский районный суд Саратова вынес решение об аресте 15-летнего Игоря и 14-летнего Евгения, подозреваемых в подготовке к массовому убийству в школе.