Экономика
РБКМинприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров
По поручению президента Владимира Путина концепция совершенствования института РОП должна быть подготовлена к 31 марта. Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования. В России РОП принят с 2014 года, но в текущем варианте не работает.
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Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Политика
Украина созывает встречу глав МИД «нормандской четверки»
Для подготовки нового саммита на уровне глав государств Украина планирует созвать глав МИД «нормандской четверки».
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов
Происшествия
Под Владимиром нашли тонну синтетических наркотиков
Из лаборатории, обнаруженной в цокольном этаже дома в Александровском районе Владимирской области, оперативники МВД изъяли 368 килограммов синтетического психостимулятора α-PVP и более 1,8 тонны прекурсоров.
Религия
Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание
Главы и представители шести поместных церквей проведут в среду встречу в столице Иордании Аммане, в ходе которой обсудят ситуацию в православном мире из-за действий Константинопольского патриархата на Украине и пути предотвращения глобального раскола.
Общество
В Норвегии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Отмечается, что сам он чувствует себя хорошо. Ранее первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19 был зафиксирован в Грузии.
Наука
Игры в пинг-понг могут помочь справиться с болезнью Паркинсона
Как пишет портал Scitechdaily, исследование влияния этой настольной игры показало, что как через три, так и через шесть месяцев участники эксперимента ощутили значительные улучшения в речи, почерке, одевании, вставании с постели и ходьбе.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Кино
Кадры со съемок «Матрицы 4» попали в Сеть
Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады из-за слов об УПА*
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Происшествия
В Киеве мужчина попытался поджечь себя у офиса Зеленского
В Киеве во время митинга медиков мужчина поджег себя у офиса президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Общество
Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса
Люди заразились новым коронавирусом COVID-19 от животных, например, от котов, уверен министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.
Экономика
Эксперт оценил негативное влияние коронавируса на российскую экономику
Негативный эффект от коронавируса для российской экономики будет растянут во времени, при неблагоприятном развитии ситуации он может составить 0,2-0,3 процентного пункта ВВП, сообщил РИА Новости главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Общество
Найден способ покончить с тяжбами из-за авторских прав в мире музыки
Риль отметил, что при написании мелодии существует вероятность того, что авторы придумают две похожие композиции независимо друг от друга.
Политика
Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Энергетика
Белоруссия назвала сумму компенсации за грязную нефть
Правительство Белоруссии посчитало сумму, которой Москва должна компенсировать поставку некачественной нефти по трубопроводу «Дружба».
Спорт
Олимпиада-2020 в Токио может не состояться
Член Международного олимпийского комитета (МОК) с 1978 года и экс-глава WADA Дик Паунд заявил: если властям не удастся обуздать коронавирус к маю, то Олимпийские игры в Токио летом 2020 года могут не состояться.
Космос
У Земли появился второй спутник
Земля получила второй естественный спутник.
Происшествия
В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек
В результате погромов и стычек в мусульманских районах индийского Дели десятки людей пострадали, 18 человек погибли.
Технологии
МегаФон первым запустил 5G-роуминг
МегаФон первым среди отечественных операторов запустил 5G-роуминг.
Футбол
«Брага» уступила «Рейнджерс» и вылетела из Лиги Европы
Футболисты шотландского «Рейнджерс» победили португальскую «Брагу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и пробились в следующий раунд турнира.
Происшествия
В Саратове арестовали планировавших нападение на школу подростков
Волжский районный суд Саратова вынес решение об аресте 15-летнего Игоря и 14-летнего Евгения, подозреваемых в подготовке к массовому убийству в школе.
Общество
Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса
Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Кино
Бюджет нового фильма Скорсезе превысил $225 млн
Затраты на новую картину американского режиссёра Мартина Скорсезе превысили $225 млн. Фильм финансирует компания Paramount Pictures.