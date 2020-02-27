Экономика

РБКРБКМинприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров

По поручению президента Владимира Путина концепция совершенствования института РОП должна быть подготовлена к 31 марта. Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования. В России РОП принят с 2014 года, но в текущем варианте не работает.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось

Минприроды хочет обязать компании платить за мусор

Из 160 000 компаний в 2019 г. отчитались об утилизации только чуть больше 15 000. Не удается эффективно собирать и экологический сбор. В бюджете на 2020 г. прогноз поступлений был снижен вдвое (до 2,8 млрд руб.), а в 2021 г. – с 8 млрд до 3,8 млрд руб.
Ведомостивчера в 16:21

Подробнее о событии

Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта

РИА Новости03:11

В правительство внесена доработанная концепция расширенной ответственности производителей

Финмаркетвчера в 05:55

«Ведомости»: Минприроды хочет обязать компании оплачивать утилизацию упаковки и товаров

ТАССвчера в 18:50

Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров

Коммерсантъвчера в 18:59

Минприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров

РБКвчера в 16:26

Минприроды доработало проект предложений по совершенствованию механизма РОП

Milknews.ru01:06

Минприроды: расширенная ответственность производителей не приведет к скачку цен

Будущее России. Национальные проектывчера в 04:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Армия и оружие

Вертолеты Израиля атаковали позиции сирийских военных

Вертолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра.
Российская газета 18:31
Общество

Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

Семья Мирошниченко из Екатеринбурга в начале 2019 года выиграла в лотерею 500 млн рублей.
Вестник 05:17
Армия и оружие

США призвали Турцию отказаться от С-400 после ситуации в Идлибе

В ходе брифинга в Госдепе США Хатчисон призвала турецкую сторону отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 на фоне ситуации в провинции Идлиб в Сирии.
iReactor 20:15
Армия и оружие

Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций

Минобороны опубликовало видео, на котором показано, как бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков из снайперских винтовок.
РИА Новости 03:16
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия 22:01
Экономика

Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
РБК 14:38
Биатлон

Тренер: Логинов ничего не знал о подаче им иска к сотруднице IBU

Максим Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области, которую представляет биатлонист Александр Логинов, прояснил ситуацию с иском к сотруднице Международного союза биатлонистов (IBU).
News.ru 21:28
Армия и оружие

Владимир Карасёв: НАТО за финнов не собирается воевать

Где лучше всего использовать наши подразделения, решит НАТО.
Новостной фронт 13:31
Армия и оружие

Самолет-разведчик ВМС США облучили лазером с китайского эсминца

Китайский эсминец направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в Тихом океане.
РИА Новости 22:22
Шоу-бизнес

Сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В своём Инстаграм Джиган поделился новостью о важном событии. Оказывается, родители решили сделать сыну обрезание.
Paparazzi.ru 16:53
Культура

Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» возмутил немцев

Уточняется, что картина, вошедшая в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, попала под запрет из-за сцены, в которой следователь заставляет официантку засунуть в вагину бутылку.
Lenta.ru 10:01
Космос

Звезда Бетельгейзе, угрожающая Земле концом света, вдруг стала ярче

MOS.news 22:26
Политика

Комитет Госдумы одобрил дату проведения голосования по Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил внесение поправок в законопроект об изменении Конституции, которые касаются даты проведения общенародного голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 07:16
Энергетика

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
РИА Новости 01:48
Общество

С 1 марта жизнь россиян изменится

С первого марта вступает в силу закон, узаконивающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, в случае если они жизненно необходимы пациентам.
МедиаКорСеть 25 февраля в 05:49
Происшествия

Четыре человека погибли при ДТП в Кузбассе

RT на русском 22:17
Культура

Американский писатель резко высказался о «Преступлении и наказании»

Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".
РИА Новости 21:01
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Единоборства

Александр Емельяненко провел бой с Рамзаном Кадыровым

В конце прошлого года Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко.
Paparazzi.ru 25 февраля в 11:39
Общество

Минюст пересмотрит завышенные дорожные штрафы в новом КоАП

Министерство юстиции пересмотрит штрафы за нарушения правил дорожного движения в новом Кодексе об административных правонарушениях.
BFM.ru 01:40
Хоккей

Канадец Скотт уверен, что Овечкин не превзойдёт рекорд Гретцки

Скотт заявил, что Овечкин - лучший хоккеист последнего времени, но шансов побить рекорд Гретцки у него нет.
Pravda.Ru 07:41
Космос

Китайский аппарат изучил грунт Луны

Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Индикатор 04:16
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости 03:47
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Общество

ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу.
Lenta.ru 13:55
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Происшествия

В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла

Российская газета 11:39
Общество

Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ

Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
РИА Новости 08:55
Шоу-бизнес

Прилучный заложил имущество за два месяца до развода с Муцениеце

Несколько дней назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце одновременно объявили о разводе. Судя по всему, к разводу были предпосылки.
Shraibikus News 13:42
Экономика

Челябинский губернатор собрался резко увеличить зарплаты

В сравнении с 2018 годом к 2024-му предстоит повысить её в полтора раза. Сам губернатор признаёт, что эта задача весьма амбициозна.
REGNUM 10:38
Как работают Яндекс.Новости?
«Мусорное» делоБольше новостей по теме
Главное