По поручению президента Владимира Путина концепция совершенствования института РОП должна быть подготовлена к 31 марта. Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования. В России РОП принят с 2014 года, но в текущем варианте не работает.

Технологии «МегаФон» запустил 5G в роуминге Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами 5G стала Румыния. Роуминговый партнер МегаФона — оператор Orange.

Общество Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.

Происшествия Контактировавших с россиянами с Diamond Princess могут проверить Контактировавших с прибывшими во Владивосток с борта лайнера Diamond Princess россиянами проверят, если в результате обследования у пассажиров судна будет обнаружен коронавирус, сообщила журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Аббасова.

Происшествия Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.

Космос Ракету «Ангара» с Восточного запустят дважды Ракета "Ангара" в 2024 году будет запущена с космодрома Восточный дважды – с беспилотным космическим кораблем "Орел" и тяжелым космическим аппаратом, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.

Общество В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП Резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, не соответствует запросам общества, в этой части проект будет пересмотрен, сообщил заместитель министра юстиции России Денис Новак в ходе общественных слушаний на эту тему.

Политика Вы больные, девочки: Лавров осадил грузинских журналисток Главе МИД России Сергею Лаврову пришлось осадить грузинских журналисток, которые мешали ему пройти в отделении ООН в Женеве.

Общество Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.

Политика Крымские татары предложили Зеленскому свой праздник Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в ответ на идею президента Украины Владимира Зеленского учредить День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя предложил праздник - праздник "Крымской весны", как пример истинного проявления в мире демократии.

Политика Шнуров назвал политических оппонентов «петухами» Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".