Экономика

РБКРБКМинприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров

По поручению президента Владимира Путина концепция совершенствования института РОП должна быть подготовлена к 31 марта. Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования. В России РОП принят с 2014 года, но в текущем варианте не работает.
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Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров

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