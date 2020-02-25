Экономика
РБКМинприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров
По поручению президента Владимира Путина концепция совершенствования института РОП должна быть подготовлена к 31 марта. Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования. В России РОП принят с 2014 года, но в текущем варианте не работает.
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Экономика
Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%
Банк России за 2019 г. выявил 41 тыс. 355 поддельных купюр в банковской системе РФ, что на 2 тыс. 851 банкноту или 7,4% больше, чем показатель 2018 года.
Культура
Российский сериал попал в конкурсную программу фестиваля Canneseries
Гаджеты
Режиссер: Apple запрещает кинозлодеям пользоваться iPhone
Apple запрещает кинозлодеям пользоваться смартфонами iPhone. Об этом заявил американский режиссер Райан Джонсон, передает CNBC.
Политика
СНБО: Киев «очень-очень мощно» готовится к «наступлению» РФ
В интервью одной из радиостанций секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" РФ.
Технологии
«МегаФон» запустил 5G в роуминге
Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами 5G стала Румыния. Роуминговый партнер МегаФона — оператор Orange.
Общество
Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона
Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.
Происшествия
Контактировавших с россиянами с Diamond Princess могут проверить
Контактировавших с прибывшими во Владивосток с борта лайнера Diamond Princess россиянами проверят, если в результате обследования у пассажиров судна будет обнаружен коронавирус, сообщила журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Аббасова.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьеве
Общество
Лишенный титулов британский принц попросил называть его просто Гарри
Герцог Сассекский попросил обращаться к нему просто по имени.
Происшествия
Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером
Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Технологии
Крупное обновление Windows 10 доступно для избранных
Компания Microsoft выпустила образ диска (файл ISO) для следующего крупного обновления операционной системы Windows 10.
Культура
Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы
Коллеги Владислава Листьева анонимно написали имя предполагаемого убийцы журналиста в ходе съемок фильма.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Происшествия
Дело о льготах в колонии, где содержится Цеповяз, направили в суд
Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы.
Космос
Ракету «Ангара» с Восточного запустят дважды
Ракета "Ангара" в 2024 году будет запущена с космодрома Восточный дважды – с беспилотным космическим кораблем "Орел" и тяжелым космическим аппаратом, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.
Экономика
Пивовары попросили ужесточить требования к составу пива
Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.
Общество
В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, не соответствует запросам общества, в этой части проект будет пересмотрен, сообщил заместитель министра юстиции России Денис Новак в ходе общественных слушаний на эту тему.
Политика
Вы больные, девочки: Лавров осадил грузинских журналисток
Главе МИД России Сергею Лаврову пришлось осадить грузинских журналисток, которые мешали ему пройти в отделении ООН в Женеве.
Общество
ВЦИОМ: участвовать в голосовании по Конституции планируют 66% россиян
Больше половины россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет этой весной.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Футбол
В Парагвае вратарь забил курьёзный гол в свои ворота
В матче парагвайского чемпионата «Хенераль Диас» - «Гуаренья» (1:1) случился курьёзный момент.
Политика
Крымские татары предложили Зеленскому свой праздник
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в ответ на идею президента Украины Владимира Зеленского учредить День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя предложил праздник - праздник "Крымской весны", как пример истинного проявления в мире демократии.
Армия и оружие
Двое турецких военных погибли при авиаударе на севере Сирии
Двое военнослужащих ВС Турции погибли в среду в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара, нанесенного ВВС Сирии.
Политика
Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Происшествия
При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.
Шоу-бизнес
Автор хитов Лолиты и Лободы раскрыл стоимость новых песен
Автор хитов Лолиты и Лободы раскрыл стоимость новых песен. Он сообщил, что им уже написано «на продажу» больше полусотни песен.
Футбол
«Бавария» крупно обыграла «Челси» в Лондоне
Шоу-бизнес