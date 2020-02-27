Экономика

РБКРБКМинприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров

По поручению президента Владимира Путина концепция совершенствования института РОП должна быть подготовлена к 31 марта. Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования. В России РОП принят с 2014 года, но в текущем варианте не работает.
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с чего всё началось

Минприроды хочет обязать компании платить за мусор

Из 160 000 компаний в 2019 г. отчитались об утилизации только чуть больше 15 000. Не удается эффективно собирать и экологический сбор. В бюджете на 2020 г. прогноз поступлений был снижен вдвое (до 2,8 млрд руб.), а в 2021 г. – с 8 млрд до 3,8 млрд руб.
Ведомостивчера в 16:21

Подробнее о событии

В России нашли радикальный способ решить проблему мусора

Lenta.ru02:57

Минприроды доработало проект предложений по совершенствованию механизма РОП

Milknews.ru01:06

Игра в фантики

Российская газетавчера в 10:12

«Ведомости»: Минприроды хочет обязать компании оплачивать утилизацию упаковки и товаров

ТАССвчера в 18:50

Минприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров

РБКвчера в 16:26

Минприроды хочет обязать компании платить за мусор

Ведомостивчера в 16:21

Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров

Коммерсантъвчера в 18:59
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Политика

Путин рассказал о поступавшем ему предложении использовать двойника

Президент России Владимир Путин рассказал, как ему предлагали в начале 2000-х годов использовать двойника ради обеспечения его безопасности.
RT на русском 01:41
Общество

В Эстонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19, заявил министр социальных дел страны Танель Кийк 27 февраля в интервью телеканалу ETV.
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Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Новые Известия вчера в 03:05
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Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Lenta.ru вчера в 14:12
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 02:02
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подает на него в суд

Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
StarHit.ru 25 февраля в 09:00
Финансы

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
Российская газета 02:05
Происшествия

Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера

24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Российская газета 01:13
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
REGNUM вчера в 22:00
Общество

Кейт Миддлтон продемонстрировала идеальную спортивную форму

Все присутствующие были поражены хорошей спортивной формой герцогини.
Слово и Дело вчера в 12:31
Армия и оружие

Мисмари подтвердил приверженность ЛНА прекращению огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара сохраняет приверженность перемирию в Ливии, несмотря на провокации со стороны боевиков.
Экономика сегодня вчера в 17:07
Музыка

Назван российский участник «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 16:34
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru 25 февраля в 02:35
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Происшествия

Авиация МЧС возобновила поиск пропавших в Сочи детей

Авиация МЧС возобновила поиск в акватории Чёрного моря двух подростков, пропавших в Сочи.
RT на русском 00:31
Фигурное катание

Губерниев встал на коньки и решил комментировать фигурное катание

Чемпионат вчера в 14:53
Финансы

Чистая прибыль Сбербанка выросла на 1,6% в 2019 году

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году выросла на 1,6% и достигла 845 млрд рублей, следует из материалов банка.
ТАСС 02:19
Шоу-бизнес

Самойлова показала идеальное тело после четвертого кесарева

Wday.ru вчера в 09:34
Энергетика

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
РИА Новости 01:48
Биатлон

Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) разыграны медали в суперспринте у женщин.
Чемпионат вчера в 10:26
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Кино

Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»

Культуромания 02:24
Армия и оружие

Боевики перерезали трассу М5 в районе Кирата и подошли к Серакибу

Военное обозрение 02:43
Происшествия

Бывший замглавы Росгвардии в Самаре получил 12 лет за взятку

Российская газета вчера в 07:35
Политика

Путин поддержал закрепление в Конституции слов о детях

Президент России Владимир Путин поддержал предложение членов рабочей группы по поправкам в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети – важнейшее достояние России".
РЕН ТВ вчера в 08:59
Культура

Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя предполагаемого убийцы

О громком деле рассказывают люди из окружения Листьева. Они анонимно назвали имя предполагаемого убийцы.
Shraibikus News 02:47
Общество

Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета 02:59
Происшествия

Суд оправдал бездомного по делу об убийстве пожилой пары под Саратовом

Саратовский областной суд оправдал бездомного жителя Воронежской области, которого обвиняли в убийстве пожилой супружеской пары, сообщила в четверг пресс-служба суда.
РИА Новости 02:55
Общество

Саудовская Аравия закрыла въезд для паломников из-за коронавируса

REGNUM вчера в 19:48
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