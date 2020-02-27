Экономика

РБКРБКМинприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров

По поручению президента Владимира Путина концепция совершенствования института РОП должна быть подготовлена к 31 марта. Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования. В России РОП принят с 2014 года, но в текущем варианте не работает.
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с чего всё началось

Минприроды хочет обязать компании платить за мусор

Из 160 000 компаний в 2019 г. отчитались об утилизации только чуть больше 15 000. Не удается эффективно собирать и экологический сбор. В бюджете на 2020 г. прогноз поступлений был снижен вдвое (до 2,8 млрд руб.), а в 2021 г. – с 8 млрд до 3,8 млрд руб.
Ведомостивчера в 16:21

Подробнее о событии

В России нашли радикальный способ решить проблему мусора

Lenta.ru02:57

Игра в фантики

Российская газетавчера в 10:12

Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров

Коммерсантъвчера в 18:59

«Ведомости»: Минприроды хочет обязать компании оплачивать утилизацию упаковки и товаров

ТАССвчера в 18:50

Минприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров

РБКвчера в 16:26

Минприроды хочет обязать компании платить за мусор

Ведомостивчера в 16:21

Бизнесу предложили полностью оплачивать утилизацию упаковки и товаров

Znak.comвчера в 20:06
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Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru вчера в 15:05
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Политика

Соловьев выгнал из студии бывшего депутата Верховной рады из-за слов об УПА*

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" после того, как политик попытался оправдать действия Украинской повстанческой армии* (УПА) в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 00:21
Армия и оружие

ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму

Россия после 2014 года перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.
РБК 02:13
Общество

В Дании подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Всего в мире новым типом коронавируса заразились более 82-х тысяч человек.
Эхо Москвы 01:05
Гаджеты

Цены на умные телевизоры и смартфоны Xiaomi урезаны в России

Компания Xiaomi объявила о запускке специальной акции на торговой площадке Tmall AliExpress в России.
iXBT.com 02:19
Политика

Путин рассказал о поступавшем ему предложении использовать двойника

Президент России Владимир Путин рассказал, как ему предлагали в начале 2000-х годов использовать двойника ради обеспечения его безопасности.
RT на русском 01:41
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
Ведомости вчера в 10:51
Происшествия

Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера

24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Российская газета 01:13
Авто

Представлен новый кроссовер Mercedes-AMG GLA 45

Разгон до 100 на новом авто GLA 45 теперь составляет 4,3 секунды, а самая высокая скорость составляет 250 километров в час.
Замана вчера в 17:00
Происшествия

Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой

По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.
Lenta.ru 02:58
Музыка

Назван российский участник «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 16:34
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти

За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
Газета.Ru 02:20
Происшествия

К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет

Вертолет МЧС России привлечен к поиску двоих детей, пропавших в море в Сочи, а также увеличена группировка сил для поиска на берегу, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
РИА Новости вчера в 00:10
Общество

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею

Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
Известия 02:22
Политика

В Крыму призвали Помпео не учить Россию жить

Генеральному секретарю США Майку Помпео следует прекратить учить жить Россию и спекулировать российским статусом Крыма, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Известия 02:03
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru 00:44
Политика

Брата Ющенко лишили докторской степени из-за плагиата

Брата бывшего президента Украины Виктора Ющенко — Петра Ющенко — лишили докторской степени из-за плагиата в диссертации.
Lenta.ru 02:28
Общество

Отмечаем Масленицу: эксперты Роскачества проверили муку для блинов

Эксперты Роскачества исследовали тринадцать популярных торговых марок блинной муки российского производства: 1. "Волшебное дерево" 2. "По бабушкиному рецепту" 3. "Печем дома" 4. Garnec 5. "Предпортовая" 6. "Золотое утро" 7. "Пышечка" 8. "С. Пудовъ" 9. "Распак" 10.
Вести.Ru 00:20
Культура

Клип Линдеманна прокомментировала Елена Беркова

Елена Беркова, порноактриса, прокомментировала ситуацию, которая сложилась из-за откровенного музыкального клипа Тилля Линдеманна.
ToDay News Ufa вчера в 23:48
Армия и оружие

Боевики перерезали трассу М5 в районе Кирата и подошли к Серакибу

Военное обозрение 02:43
Политика

Пять лет назад был убит политик Борис Немцов

RT на русском 01:00
Общество

Число жертв коронавируса в Италии возросло до десяти человек

Число жертв заражения коронавирусом в Италии возросло до 10, вспышка привела к 322 случаям инфицирования, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 25 февраля в 12:46
Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 05:08
Политика

Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

«Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Артём Маркелов и Катя Жужа сыграли свадьбу

Гонщик Формулы 2 Артём Маркелов и телезвезда Катя Жужа узаконили отношения.
F1news.ru вчера в 10:44
Кино

Дилер Honda заплатит 900 долларов за просмотр всех «Форсажей» за раз

За просмотр всех «Форсажей» подряд дилер Honda заплатит 900 долларов.
ToDay News Ufa 02:02
Экономика

ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
РИА Новости вчера в 08:24
Происшествия

Школьник напал с ножом на учительницу в Ульяновске

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. О состоянии 59-летней учительницы, получившей ранение в живот, не сообщается.
Эхо Москвы вчера в 04:30
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