Из 160 000 компаний в 2019 г. отчитались об утилизации только чуть больше 15 000. Не удается эффективно собирать и экологический сбор. В бюджете на 2020 г. прогноз поступлений был снижен вдвое (до 2,8 млрд руб.), а в 2021 г. – с 8 млрд до 3,8 млрд руб.

с чего всё началось

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