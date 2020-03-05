Экономика
РБКМинприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор
Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП), предложив обнулить тарифы для населения на вывоз отходов, собранных раздельно, и разрешить бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку при наличии собственных мощностей.
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За производство упаковки предложили взимать экосбор как за готовый товар
Парламентская газета05 марта в 02:53
Производители тары просят доработать новую концепцию в сфере утилизации отходов
Интерфакс05 марта в 10:21
Минприроды России уточняет особенности реализации расширенной ответственности производителей
Концессии и инфраструктурные инвестиции05 марта в 07:07
Власти хотят изменить «экологические» сборы. Деньги могут пойти на новые мусорные заводы
NSP.ru06 марта в 02:42
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
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