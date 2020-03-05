Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП), предложив обнулить тарифы для населения на вывоз отходов, собранных раздельно, и разрешить бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку при наличии собственных мощностей.

Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор

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