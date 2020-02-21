Общество
Говорит МоскваМинприроды предложило запретить перевалку нефти с судна на судно
В документе сказано, что особую опасность представляет рейдовая перевалка с крупнотоннажных танкеров.
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Политика
В Иране начались парламентские выборы
Нынешние выборы в Иране – первые после выхода США из ядерного соглашения с Тегераном и начала нового кризиса в отношениях между Ираном и Западом, - сообщает газета "Коммерсантъ".
Общество
Симптомы ОРВИ наблюдаются у китаянки, госпитализированной в Брянске
Признаки ОРВИ наблюдаются у жительницы КНР, снятой с поезда в Брянской области и госпитализированной в инфекционное отделение с подозрениями на коронавирус, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
Политика
Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Футбол
В России закрылось трансферное окно
Сегодня в полночь в чемпионате России закрылось зимнее трансферное окно.
Авто
Кроссовер Renault Arkana представлен под брендом Samsung
Российская Arkana базируется на платформе В0. За счет платформы CMF-B новика Samsung XM3 получил опции, которых нет в российском кроссовере.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Хоккей
НХЛ опубликовала видео 699-го гола в заокеанской карьере Овечкина
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий.
Футбол
Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»
На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Политика
Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора
Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции.
Происшествия
Правоохранители требуют арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Украинская полиция попросит суд взять под стражу шестерых участников протестных акций в поселке Новые Санжары под Полтавой, где разместили эвакуированных из Китая украинцев.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Происшествия
В башне «Око» в Москва-сити произошло обрушение
В Москва-сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око», предположительно выпало стекло, сообщает в субботу, 22 февраля, РЕН ТВ со ссылкой на экстренные службы столицы.
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Кино
Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»
Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Шоу-бизнес
Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»
Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Теннис
Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Дубае
Экономика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Кино
Появился трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Армия и оружие
Анкара закроет Босфор для «Сирийского экспресса» ВМФ России
Портал сообщает, что в последние дни Анкара запретила пролет военно-транспортному самолету Ту-154 ВКС РФ и двум бомбардировщикам Су-24М над своей территорий.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов
Политика
Макрон опасается миграционного кризиса из-за ситуации в Идлибе
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европу в ближайшее время ожидает новый миграционный кризис из-за боевых действий в сирийском Идлибе.
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в фильме Адама МакКея
Известная актриса Дженнифер Лоуренс получила одну из ключевых ролей в новой картине Адама МакКея «Не смотри вверх».
Технологии
Google неожиданно выпустила новую версию Android 11
В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11. Об этом сообщает портал 9to5google.
Общество
Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили
Предлагаемое Минпромторгом увеличение ставки транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не затронет владельцев личных машин, заявил глава ведомства Денис Мантуров.