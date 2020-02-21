Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваМинприроды предложило запретить перевалку нефти с судна на судно

В документе сказано, что особую опасность представляет рейдовая перевалка с крупнотоннажных танкеров.
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Минприроды предложило запретить перевалку нефти с судна на судно

РБК01:01

Минприроды предложило запретить перевалку нефти с судна на судно

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Эксперт прокомментировал возможный запрет перевалки нефти с судна на судно

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Минприроды РФ из экологических соображений предлагает запретить рейдовую перевалку, что осложнит экспорт нефти

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