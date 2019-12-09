Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин разослал главам российских регионов письмо, в котором говорится о критической ситуации в ряде субъектов с вывозом мусора.

с чего всё началось

Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.

Политика Зеленский обсудил с Путиным вопрос транзита газа Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с российским президентом Владимиром Путиным о транзите газа, и считает, что вопрос получилось разблокировать.

Шоу-бизнес Семенович растрогала подписчиков детской фотографией Певица участвовала в спортивных сборах Сегодня Анна Семенович поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" черно-белой архивной фотографией.

Происшествия В мэрии Владивостока сообщили об обысках «Сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами администрации Владивостока выявили факты нарушений, допущенных юридическим лицом при ремонте дорог в городе в 2018 году», — говорится в сообщении.

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».

Здоровье Риск рака повышает алкоголь даже в умеренных количествах Выяснилось, что употребление в день на протяжении 10 лет около 300 мл пива, 180 мл вина или 60 г крепкого алкоголя повышало риск развития рака на 5%. Особенно сильна связь между спиртным и онкологией полости рта, горла, кишечника и желудка.

Общество Чиновнице из Ленобласти грозит увольнение за нецензурное слово Глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков прокомментировал нецензурное высказывание начальника отдела по молодежной политике Александры Поздняковой, которое она позволила себе во время выступления на молодежном форуме.

Гаджеты Redmi предлагает заменить бокс экстремальным видом спорта Пару недель назад Redmi опубликовала первый официальный тизер своего нового смартфона Redmi K30, который должен заменить на рынке крайне успешную модель Redmi K20.

Спорт Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.

Авто «АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой» Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).

Происшествия У драгдилера в Подмосковье нашли 46 килограммов наркотиков Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в сбыте более 46 килограммов запрещенных веществ, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Экономика Россияне стали активно скупать акции Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.