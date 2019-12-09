Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинприроды предупредило об опасности мусорного коллапса

Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.
Читать в источнике
Комментировать57
с чего всё началось

Глава Минприроды рассортировал мусор по проблемам

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин разослал главам российских регионов письмо, в котором говорится о критической ситуации в ряде субъектов с вывозом мусора.
Коммерсантъвчера в 14:50

Подробнее о событии

Глава Минприроды предупредил об опасности мусорного коллапса

REGNUM00:52

Минприроды потребовало не допустить банкротств мусорных операторов

РБКвчера в 22:23

Минприроды РФ: В ряде регионов возникла угроза мусорного коллапса

Росбалтвчера в 12:57

Глава Минприроды рассортировал мусор по проблемам

Коммерсантъвчера в 14:50

Минприроды пригрозило мусорным коллапсом в России

Ридусвчера в 13:01

Глава Минприроды недоволен, как губернаторы проводят мусорную реформу

URA.Ruвчера в 16:42

Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса

РИА Новостивчера в 12:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 02:16, Ашберн
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Политика

Зеленский обсудил с Путиным вопрос транзита газа

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с российским президентом Владимиром Путиным о транзите газа, и считает, что вопрос получилось разблокировать.
ФАН вчера в 19:06
Шоу-бизнес

Семенович растрогала подписчиков детской фотографией

Певица участвовала в спортивных сборах Сегодня Анна Семенович поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" черно-белой архивной фотографией.
WomanHit.ru вчера в 11:50
Происшествия

В мэрии Владивостока сообщили об обысках

«Сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами администрации Владивостока выявили факты нарушений, допущенных юридическим лицом при ремонте дорог в городе в 2018 году», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 23:25
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 14:45
Здоровье

Риск рака повышает алкоголь даже в умеренных количествах

Выяснилось, что употребление в день на протяжении 10 лет около 300 мл пива, 180 мл вина или 60 г крепкого алкоголя повышало риск развития рака на 5%. Особенно сильна связь между спиртным и онкологией полости рта, горла, кишечника и желудка.
Соловей.Инфо 01:53
Авто

Названы цены на новый кроссовер GAC GS8 для России

Сегодня, 10 декабря, на российском рынке стартуют продажи новинки от китайского бренда GAC - внедорожника GAC GS8.
Новые автомобили вчера в 22:31
Общество

Чиновнице из Ленобласти грозит увольнение за нецензурное слово

Глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков прокомментировал нецензурное высказывание начальника отдела по молодежной политике Александры Поздняковой, которое она позволила себе во время выступления на молодежном форуме.
Газета.Ru вчера в 13:03
Гаджеты

Redmi предлагает заменить бокс экстремальным видом спорта

Пару недель назад Redmi опубликовала первый официальный тизер своего нового смартфона Redmi K30, который должен заменить на рынке крайне успешную модель Redmi K20.
iXBT.com вчера в 00:10
Политика

Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса

На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Московский Комсомолец 01:28
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика

Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам саммита

РБК вчера в 20:39
Авто

«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»

Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).
Труд вчера в 08:35
Культура

Зрители Первого канала совсем скоро узнают, каким будет финал захватывающей мелодрамы «Тест на беременность»

Первый канал 00:09
Хоккей

Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Коламбусу»

Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 2:5. Таким образом, "Вашингтон" прервал победную серию из шести матчей.
Газета.Ru вчера в 22:46
Происшествия

У драгдилера в Подмосковье нашли 46 килограммов наркотиков

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в сбыте более 46 килограммов запрещенных веществ, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
BFM.ru 00:35
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Финансы

Доллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник

По итогам первой минуты торгов курс снизился на 4 копейки к уровню закрытия пятницы, до 63,72 рубля за доллар.
Интерфакс вчера в 02:30
Политика

Владимир Зеленский: Обмен пленными в Донбассе состоится до конца года

Президент Украины сказал, что прямые переговоры с ДНР и ЛНР невозможны.
Эхо Москвы 01:30
Происшествия

Глава Черноморской районной администрации погиб в ДТП в Крыму

Газета.Ru 02:04
Экономика

Россияне стали активно скупать акции

Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
Ведомости 08 декабря в 03:27
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия 08 декабря в 23:24
Футбол

Сульшер сравнил нападающего «Манчестер Юнайтед» с Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сравнил нападающего команды Маркуса Рашфорда с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Чемпионат 02:07
Политика

Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку

Интерфакс вчера в 06:20
Происшествия

В Карачевском районе обнаружили четыре трупа

БрянскToday 00:37
Здоровье

Две несовершеннолетних пациентки умерли в онкоцентре им. Блохина

Две несовершеннолетних пациентки умерли в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
РЕН ТВ 07 декабря в 15:12
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Происшествия

Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка

Ранее власти региона сообщили, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать.
РИА Новости 02:00
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Политика

Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
РИА Новости вчера в 18:11
Как работают Яндекс.Новости?
«Мусорное» делоБольше новостей по теме
Главное