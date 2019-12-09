Общество
РИА НовостиМинприроды предупредило об опасности мусорного коллапса
Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.
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Политика
Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса
Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году
Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Политика
Зеленский назвал сложным процесс согласования позиций с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным ему было "сложно договариваться", так как российский лидер детально разбирал каждый обсуждаемый вопрос.
Общество
Медведев уволил заместителя главы Росалкогольрегулирования
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную.
Общество
Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола
Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Армия и оружие
Российские военные смогут создавать виртуальные колонны бронетехники
Спорт
Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Политика
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Происшествия
Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду
Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился.
Общество
Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников
Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Политика
Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Футбол
ЦСКА предложил восемь миллионов евро за нападающего «Жилины»
Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 650 тысяч евро.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Авто
«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»
Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).
Общество
Роскачество определило лучший оливковый майонез
Специалисты Роскачества исследовали оливковый майонез 18 брендов по цене от 24 до 99 рублей за упаковку.
Происшествия
СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Политика
Зеленский заявил, что украинцы могут говорить на любом языке
По словам Зеленского, украинцы имеют право говорить на любых языках, в том числе русском.
Футбол
Акинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят
В прошедшем матче фол на Чалове в чужой штрафной даже не просматривали, зато поставили точку в наши ворота после игры Ари рукой и при этом ещё думали, какую карточку показать Облякову.
Политика
«Нафтогаз» назвал переговоры с Россией в Париже конструктивными
Переговоры между Россией и Украиной по газу в рамках парижского саммита в «нормандском формате» прошли конструктивно, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Происшествия
В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери
В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
Политика
Опубликовано видео Путина и Зеленского в Париже
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года
Американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Политика
Франция подчеркнула выгоду «Северного потока – 2» для всего ЕС
Газопровод «Северный поток – 2» несет выгоду для всего Евросоюза, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Общество
Здоровая девочка 5 лет прожила в московской клинике из-за родителей
Пятилетняя девочка всю жизнь живет в московской клинике, так как родители считают ее больной и не хотят выпускать.
Музыка
Фадеев показал новую группу в стиле K-pop после перезапуска лейбла
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев показал первых артистов после перезапуска лейбла, и продемонстрировал в соцсети новый проект с их участием.
Политика
Аваков рассказал об атмосфере на переговорах в нормандском формате
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о ходе переговоров в нормандском формате, проходящих в Париже, передает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.