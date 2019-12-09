Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинприроды предупредило об опасности мусорного коллапса

Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.
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Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса

РИА Новостивчера в 12:46

Минприроды потребовало не допустить банкротств мусорных операторов

РБКвчера в 22:23

Глава Минприроды недоволен, как губернаторы проводят мусорную реформу

URA.Ruвчера в 16:42

Глава Минприроды рассортировал мусор по проблемам

Коммерсантъвчера в 14:50

Минприроды пригрозило мусорным коллапсом в России

Ридусвчера в 13:01

Минприроды РФ: В ряде регионов возникла угроза мусорного коллапса

Росбалтвчера в 12:57

Минприроды призвало глав регионов избежать банкротства мусорных операторов

News.ruвчера в 23:52
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Политика

Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
Известия вчера в 21:18
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Политика

Зеленский назвал сложным процесс согласования позиций с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным ему было "сложно договариваться", так как российский лидер детально разбирал каждый обсуждаемый вопрос.
ТАСС вчера в 20:01
Общество

Медведев уволил заместителя главы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную.
ФедералПресс вчера в 16:17
Общество

Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола

Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Известия вчера в 19:46
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости вчера в 18:54
Армия и оружие

Российские военные смогут создавать виртуальные колонны бронетехники

Интерфакс вчера в 11:39
Спорт

Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Ruposters.ru вчера в 08:45
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Происшествия

Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился.
РБК 00:10
Общество

Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Известия вчера в 09:32
Политика

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru вчера в 18:48
Футбол

ЦСКА предложил восемь миллионов евро за нападающего «Жилины»

Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 650 тысяч евро.
Советский спорт 00:00
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Авто

«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»

Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).
Труд вчера в 08:35
Общество

Роскачество определило лучший оливковый майонез

Специалисты Роскачества исследовали оливковый майонез 18 брендов по цене от 24 до 99 рублей за упаковку.
Российская газета 00:00
Происшествия

СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
РБК вчера в 04:59
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия 08 декабря в 23:24
Политика

Зеленский заявил, что украинцы могут говорить на любом языке

По словам Зеленского, украинцы имеют право говорить на любых языках, в том числе русском.
iReactor вчера в 23:17
Футбол

Акинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят

В прошедшем матче фол на Чалове в чужой штрафной даже не просматривали, зато поставили точку в наши ворота после игры Ари рукой и при этом ещё думали, какую карточку показать Облякову.
Чемпионат вчера в 06:40
Политика

«Нафтогаз» назвал переговоры с Россией в Париже конструктивными

Переговоры между Россией и Украиной по газу в рамках парижского саммита в «нормандском формате» прошли конструктивно, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Политика Сегодня вчера в 17:01
Происшествия

В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери

В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
Известия вчера в 23:28
Политика

Опубликовано видео Путина и Зеленского в Париже

Московский Комсомолец вчера в 09:36
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года

Американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире.
Профиль 07 декабря в 00:24
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 14:45
Политика

Франция подчеркнула выгоду «Северного потока – 2» для всего ЕС

Газопровод «Северный поток – 2» несет выгоду для всего Евросоюза, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Взгляд.ру вчера в 23:56
Общество

Здоровая девочка 5 лет прожила в московской клинике из-за родителей

Пятилетняя девочка всю жизнь живет в московской клинике, так как родители считают ее больной и не хотят выпускать.
VSE42.RU 00:03
Музыка

Фадеев показал новую группу в стиле K-pop после перезапуска лейбла

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев показал первых артистов после перезапуска лейбла, и продемонстрировал в соцсети новый проект с их участием.
VSE42.RU 07 декабря в 02:00
Политика

Аваков рассказал об атмосфере на переговорах в нормандском формате

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о ходе переговоров в нормандском формате, проходящих в Париже, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 16:45
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
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Дмитрий Николаевич Кобылкин
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа с 16 марта 2010 по 18 мая 2018.
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