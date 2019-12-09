Общество

РБКРБКМинприроды потребовало не допустить банкротств мусорных операторов

Минприроды потребовало от глав регионов принять меры для стабилизации ситуации в отрасли обращения с отходами и не допустить банкротств мусорных операторов. Соответствующее письмо в адрес губернаторов направил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.
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Глава Минприроды предупредил об опасности мусорного коллапса

REGNUM00:52

Минприроды РФ: В ряде регионов возникла угроза мусорного коллапса

Росбалтвчера в 12:57

Глава Минприроды недоволен, как губернаторы проводят мусорную реформу

URA.Ruвчера в 16:42

Глава Минприроды рассортировал мусор по проблемам

Коммерсантъвчера в 14:50

Минприроды пригрозило мусорным коллапсом в России

Ридусвчера в 13:01

Минприроды потребовало не допустить банкротств мусорных операторов

РБКвчера в 22:23

Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса

РИА Новостивчера в 12:46
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Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Piter.tv 02:33
Футбол

«Монако» опубликовал ролик в честь 50 матчей Головина за клуб

В официальном Twitter-аккаунте "Монако" был опубликован ролик, посвященный российскому хавбеку команды Александру Головину.
Газета.Ru вчера в 16:39
Происшествия

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
BFM.ru 03:04
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Баскетбол

Тульский «Арсенал» исключили из Суперлиги за договорной матч

Тульский баскетбольный «Арсенал» выбыл из Суперлиги. Команду исключили за нарушение спортивных принципов – за договорной матч.
Первый Тульский 01:21
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Футбол

ЦСКА предложил 8 млн евро за нападающего сборной Словакии

ЦСКА планирует оформить трансфер нападающего «Жилины» Роберта Боженика. Об этом информирует словацкий портал cas.ck.
Bookmaker-ratings.ru 03:08
Политика

Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Утро.ru 03:13
Происшествия

СК возбудил дело после гибели младенца в Волгоградской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели 11-месячного мальчика в Суровикино в Волгоградской области.
Газета.Ru 01:47
Армия и оружие

Киев рассказал о погибших во время «нормандского саммита» военных

Lenta.ru 01:43
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 08 декабря в 07:18
Политика

В Париже завершился саммит «нормандской четвёрки»

В Париже завершились переговоры в нормандском формате между лидерами России, Украины, Германии и Франции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 14:25
Происшествия

Военный самолет Чили с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили разбился во время перелета в Антарктиду. На борту находились 38 человек, в том числе 21 пассажир.
Газета.Ru 03:03
Финансы

Сбербанк назвал средний курс рубля к доллару на 2020 год

USD / RUB в 2020 году в среднем будет находиться на уровне 64 — Sberbank CIB Курс рубля к доллару в среднем по году будет составлять в 2020 году 64, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
Profinance.ru вчера в 10:40
Происшествия

В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
RT на русском 01:44
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество

Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику

Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
РИА Новости 02:04
Спорт

Российские гандболистки обыграли Черногорию и вышли в полуфинал ЧМ

Сборная России является лидером второй группы и обеспечила себе выход в полуфинал. На счету команды четыре победы в четырёх матчах.
REGNUM 03:18
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 14:45
Общество

Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола

Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Известия вчера в 19:46
Футбол

Определились все соперники сборной России в рамках подготовки к ЕВРО

Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии перед чемпионатом Европы 2020 года, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости 02:45
Происшествия

Под Брянском убили четырех человек

Российская газета 02:37
Политика

Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире

Санна Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавит кабинет министров Финляндии и станет самым молодым премьером в мире.
Взгляд.ру вчера в 05:06
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

ToDay News Ufa вчера в 10:16
Футбол

Абрамович отклонил очередное предложение о продаже «Челси»

Бывший президент американской инвесткомпании Guggenheim Partners Тодд Боели в ноябре предложил Роману Абрамовичу купить у него клуб "Челси", но предложенная им цена была немного ниже 3 млрд фунтов стерлингов, в которые Абрамович оценивает этот актив.
Интерфакс 01:57
Экономика

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
REGNUM вчера в 23:44
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Происшествия

Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Газета.Ru вчера в 03:38
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
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