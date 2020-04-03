Экономика

Долг.рфДолг.рфМинприроды пугает мусорным коллапсом на 30 миллиардов

Помощь требуется 17 компаниях в десяти субъектах РФ в связи с тем, что они оказались на пороге банкротства из-за необоснованных тарифов и неплатежей граждан. Министерство природы и РЭО уверены. Что если не предпринять срочные меры, ситуация перерастет в мусорный коллапс.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Минприроды оценило первые потери бюджета от построенной им системы управления отходами

Речь идет о 17 компаниях в десяти субъектах РФ, которые оказались на грани банкротства якобы из-за необоснованных тарифов и неплатежей граждан, что на фоне ситуации с коронавирусом угрожает регионам мусорными коллапсами, объясняют в министерстве.
Коммерсантъвчера в 18:15

Подробнее о событии

Коронавирус бьет по регоператорам. Как компании по вывозу отходов выживают во время пандемии

ФедералПресс08:51

В России предрекли мусорный коллапс из-за коронавируса

Lenta.ru07:03

Минприроды: без субсидий операторам коронавирус приведет к мусорному коллапсу

Новые Известия01:32

Минприроды и компания «Российский экологический оператор» просят правительство выделить 30 миллиардов рублей

Эхо Москвы02:05

Минприроды попросило 30 млрд рублей для предотвращения мусорного коллапса

Росбалтвчера в 22:59

«Коммерсант»: Минприроды РФ предупредило о мусорном коллапсе в регионах. Ситуацию спасет 30 млрд рублей

URA.Ruвчера в 21:54

Минприроды оценило первые потери бюджета от построенной им системы управления отходами

Коммерсантъвчера в 18:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:25, Ашберн
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Интернет

Браузер Microsoft Edge вышел на второе место по популярности

Занимавший ранее второе место Mozilla Firefox опустился на третью строчку с долей рынка 7,19 %, а Internet Explorer продолжает оставаться на четвёртой позиции с долей 5,87 %.
3DNews вчера в 03:33
Энергетика

Путин предупредил о риске дефицита нефти

Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.
RT на русском 12:42
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные

В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
The GEEK 11:38
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Фигурное катание

Бутырская: В чемпионате мира по фигурному катанию осенью уже нет смысла

Российская фигуристка и тренер, чемпионка мира Мария Бутырская высказала свое мнение о том, стоит ли проводить отмененный чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале осенью 2020 года.
Нева Спорт 12:41
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Инфорос 09:30
Общество

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Бухгалтерия.ру 04:44
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
ГТРК Марий Эл вчера в 06:16
Общество

Собянин рассказал о планах по введению пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей были планы ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:54
Происшествия

В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова

Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
REGNUM 11:43
Политика

Италия: Евросоюз может не пережить эпидемии коронавируса

Политики намерены обратиться к Германии и союзным государствам. Италия предрекла развал Евросоюза из-за эпидемии коронавируса.
Деловое.ТВ 08:36
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Общество

ВОЗ оценила темпы распространения коронавируса в России

Россия пока не прошла пик по ситуации с коронавирусом.
РБК 12:54
Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

В Московской области вслед за столицей ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции.
НТВ 07:03
Общество

Минпросвещения не исключило необходимости школьникам учиться летом

Чиновник подчеркнул, что регионы должны будут сами определить режим функционирования школ и детских садов на период нерабочих дней, продлённых до мая.
Говорит Москва 05:45
Политика

В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:20
Общество

Изолированным от коронавируса волгоградцам разрешили ездить на дачу

Волгоградцам разрешили самоизолироваться на дачах и в загородных домах.
V1.ru 10:30
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Политика

США не обещали России и Саудовской Аравии уступок по нефти

Президент США Дональд Трамп не обещал уступок со стороны Соединенных Штатов в вопросе объемов добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на выступление главы государства на брифинге.
Газета.Ru вчера в 20:04
Единоборства

Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном

Мой Брянск 05:02
Экономика

ЦБ вновь отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России с 1 апреля вновь обнулил комиссии, которые кредитные организации уплачивают регулятору за использование Системы быстрых платежей.
ТАСС 31 марта в 17:09
Общество

Мэрия назвала долю лечащихся на дому в Москве от коронавируса

Численность заболевших коронавирусом в Москве на 2 апреля составляет около 3 тыс. заболевших, из них 836 людей лечатся дома.
Известия 13:00
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала до $34,4 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE к 15:30 мск возросла на 15,2%, достигнув отметки в $34,48 за баррель, следует из данных торгов.
Коммерсантъ 09:28
Общество

Россиян начали штрафовать по новому закону за нарушение самоизоляции

В регионах России начали штрафовать по новому закону за нарушение режима самоизоляции.
Пенза-Пресс 09:34
Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:52
Происшествия

В России возбудили первое уголовное дело о распространении фейков о коронавирусе

В Петербурге возбудили первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан").
ТАСС 12:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное