Экономика
Долг.рфМинприроды пугает мусорным коллапсом на 30 миллиардов
Помощь требуется 17 компаниях в десяти субъектах РФ в связи с тем, что они оказались на пороге банкротства из-за необоснованных тарифов и неплатежей граждан. Министерство природы и РЭО уверены. Что если не предпринять срочные меры, ситуация перерастет в мусорный коллапс.
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с чего всё началось
Речь идет о 17 компаниях в десяти субъектах РФ, которые оказались на грани банкротства якобы из-за необоснованных тарифов и неплатежей граждан, что на фоне ситуации с коронавирусом угрожает регионам мусорными коллапсами, объясняют в министерстве.Коммерсантъвчера в 18:15
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Минприроды оценило первые потери бюджета от построенной им системы управления отходами
Коммерсантъвчера в 18:15
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