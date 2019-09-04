Экономика
REGNUMВ Минприроды провели исследования для расширения границ РФ в Арктике
Министерство природы России завершило дополнительные научные исследования для расширения границ РФ в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
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Минприроды России завершило дополнительные научные изыскания для расширения российских границ в Арктике, сообщил РИА Новости глава министерства Дмитрий Кобылкин на площадке Восточного экономического форума.РИА Новостивчера в 21:02
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Минприроды ведет переговоры с «Газпромом» и «Роснефтью» о наращивании разведки в Арктике
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Минприроды провело исследования для расширения российских границ в Арктике
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:53, Вашингтон
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