Экономика

REGNUMREGNUMВ Минприроды провели исследования для расширения границ РФ в Арктике

Министерство природы России завершило дополнительные научные исследования для расширения границ РФ в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
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Минприроды завершило исследования для расширения границ России в Арктике

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