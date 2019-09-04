Экономика

РБКРБКМинприроды сообщило о переговорах по наращиванию разведки в Арктике

Министерство природных ресурсов и экологии России ведет переговоры с «Газпромом» и «Роснефтью» об увеличении работ по разведке месторождений в Арктике. Об этом сообщил «РИА Новости» глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
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