Потери российских предприятий-экспортеров от введения налога в Европе могут составить три миллиарда евро ежегодно. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление главы Минприроды Александр Козлова.

С чего всё началось В Минприроды оценили ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС Ущерб от введения ЕС углеродного сбора на продукцию, выпуск которой связан с большим объемом выбросов парниковых газов в атмосферу, для российских предприятий-экспортеров может превысить три миллиарда евро в год, сообщил журналистам глава Минприроды Александр Козлов. РИА Новости вчера в 07:26