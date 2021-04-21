Минприроды: ущерб для бизнеса РФ от углеродного налога ЕС составляет €3 млрд ежегодно
Потери российских предприятий-экспортеров от введения налога в Европе могут составить три миллиарда евро ежегодно. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление главы Минприроды Александр Козлова.В источнике
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В Минприроды оценили ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Ущерб от введения ЕС углеродного сбора на продукцию, выпуск которой связан с большим объемом выбросов парниковых газов в атмосферу, для российских предприятий-экспортеров может превысить три миллиарда евро в год, сообщил журналистам глава Минприроды Александр Козлов.
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