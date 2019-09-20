Экономика

РБКРБКМинприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех зверей в России

Минприроды начало оценивать стоимость природных ресурсов России в конце 2018 года, опубликовав первую оценку за 2017 год. Это нужно для сведения национальных счетов России — баланса всех экономических активов и пассивов, включая природные ресурсы.
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с чего всё началось

Минприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех зверей в России

Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.
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