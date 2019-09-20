Экономика
РБКМинприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех зверей в России
Минприроды начало оценивать стоимость природных ресурсов России в конце 2018 года, опубликовав первую оценку за 2017 год. Это нужно для сведения национальных счетов России — баланса всех экономических активов и пассивов, включая природные ресурсы.
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с чего всё началось
Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.РБК19 сентября в 23:00
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В Минприроды прокомментировали сообщения о пересчёте стоимости охотничьих ресурсов
RT на русскомвчера в 14:33
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 19:49, Вашингтон
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В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
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Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что американские власти ограничили передвижения иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Нью-Йорке.
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Якутский шаман записал первое обращение к сторонникам после задержания
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РБК вчера в 08:26
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Газета.Ru 18 сентября в 21:43
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Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
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Армия и оружие
В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму
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Ученые ТПУ ищут в Кузбассе редкие металлы в пепле вулканов из Монголии
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Двое российских военных ранены в Таджикистане
Газета.Ru 13:20
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Священник написал объяснительную из-за письма о «московском деле»
Письмо с призывом к справедливому разбирательству по «московскому делу» на момент публикации подписали 168 российских священников.
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