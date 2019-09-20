Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.

с чего всё началось

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов. Стоимость охотничьих зверей, таких как лоси, барсуки и туры, повышена в 400 раз — до 267 млрд руб. Об этом сообщило РБК со ссылкой на Минприроды.

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Гаджеты Появился список устройств Samsung, которые получат новую Android 10 3 сентября прошла официальная презентация новой операционной системы Android 10. Первыми получили обновление смартфоны Google Pixel.

Общество Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Единоборства Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.

Армия и оружие САА сбила ударный беспилотник в районе Дамаска Системами противовоздушной обороны сирийских правительственных сил был сбит ударный беспилотник, который накануне вечером появился над столичной провинцией Дамаск.

Происшествия Депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове Депутата Киевского городского совета ударили кирпичом по голове, когда он общался с сотрудниками правоохранительных органов.

Энергетика Дания решила перейти на российский газ Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.

Происшествия При стрельбе в Вашингтоне погиб один человек В Вашингтоне в ночь на 20 сентября произошла стрельба, есть пострадавшие, передает канал АВС.

Футбол Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» – удар по имиджу российского футбола По мнению экс-тренера сборной России Валерия Газзаева, поражение ЦСКА и "Краснодара" в первых матчах Лиги Европы негативно скажется на имидже российского футбола.

Здоровье Малахов рассказал, как избежать роста смертности от рака в России Известный телеведущий и популяризатор здорового образа жизни Геннадий Малахов, общаясь с корреспондентом iReactor, рассказал, как спастись от рака.

Шоу-бизнес Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек» Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.

Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в государственной клинике из-за условий пребывания пациентов.

Армия и оружие Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27 Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.

Политика Зеленский: Землю на Украине смогут купить только украинцы Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупать землю после открытия рынка смогут только украинские граждане и компании.

Культура Микки Рурк попросил похоронить его на Украине Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.

Общество Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.

Общество Старт продаж новых iPhone в Москве 20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.

Гаджеты Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A Диагональ дисплея телевизора составила 70 дюймов. Продажи Mi TV 4A стартуют сегодня, 19 сентября. Стоит устройство 564 доллара США.

Происшествия Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку Северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, доставили в порт Находка.