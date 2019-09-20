Экономика
ИзвестияМинприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов. Стоимость охотничьих зверей, таких как лоси, барсуки и туры, повышена в 400 раз — до 267 млрд руб. Об этом сообщило РБК со ссылкой на Минприроды.
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с чего всё началось
Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 02:27, Вашингтон
Политика
СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки
Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.
РБК 01:45
Происшествия
При стрельбе в Вашингтоне погиб один человек
В Вашингтоне в ночь на 20 сентября произошла стрельба, есть пострадавшие, передает канал АВС.
REGNUM 00:51
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
Lenta.ru вчера в 06:23
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Экономика
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань
Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поддержал строительство двух участков трассы Москва – Казань.
Ведомости 18 сентября в 07:14
Футбол
Месси презентовал собственный бренд одежды
Форвард «Барселоны» Лионель Месси презентовал именной бренд одежды.
Бомбардир.ру 02:18
Политика
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:15
Общество
Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.
РИА Новости 00:12
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Общество
Минобрнауки ответило на доклад о плагиате в диссертациях у 64 ректоров
Сообщество заявило, что 112 ректоров являются нарушителями норм академической этики — плагиаторами и теми, кто участвовал в защитах недоброкачественных диссертаций в качестве научного руководителя или оппонента.
РБК вчера в 16:17
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились
Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».
Sunmag.me 18 сентября в 11:56
Футбол
Футбольная «Барселона» установила мировой рекорд по доходам
Действующие чемпионы Испании из "Барселоны" объявили, что по итогам финансового года сезона-2018-2019 клуб получил рекордный доход в размере 990 млн евро или более 1 млрд долларов (1,09 млрд долларов).
Вести.Ru 00:59
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Футбол
Зарплата Хадсона-Одои увеличилась в 48 раз
Как сообщает The Guardian, новая зарплата 18-летнего англичанина составляет 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Спорт-Экспресс вчера в 23:58
Футбол
Шалимов объяснил разгром «Краснодара» от «Базеля» уровнем клубов РПЛ
Российский тренер Игорь Шалимов связал разгромное поражение «Краснодара» от швейцарского «Базеля» с проблемами чемпионата России.
РБК вчера в 15:55
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Арабская коалиция начала военную операцию на севере прибрежного города Ходейда в Йемене.
Известия 02:09
Происшествия
Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку
Северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, доставили в порт Находка.
РБК вчера в 23:12
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Происшествия
Найдены двое причастных к геноциду в Жестяной Горке во время войны
Установлены имена двоих из 19 фашистских карателей, причастных к массовым убийствам в районе деревни Жестяная Горка во время Великой Отечественной войны, 20 сентября сообщило центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге изданию РИА.
Красная весна 01:46
Кино
Кинофестиваль «Меридианы Тихого» завершился в Приморье
В четверг, 19 сентября, завершился кинофестиваль «Меридианы Тихого», который проходил во Владивостоке в 17-й раз, сообщает DEITA.
Deita.ru 00:08
Гаджеты
Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google
Lenta.ru вчера в 22:05
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Гаджеты
Apple выпустила iOS 13. С темной темой и обновленными приложениями
Афиша Daily вчера в 16:00
Происшествия
Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма
Жительница Красноярского края вместе с двумя детьми вернулась из Сирии и занялась пропагандой терроризма в интернете, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка ФСБ.
РИА Новости 02:14
Общество
Старт продаж новых iPhone в Москве
20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.
Российская газета вчера в 07:42
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН вчера в 00:21
Футбол
Сборная России сыграет с Японией на Кубке мира по регби
Газета.Ru вчера в 16:11
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
РИА Новости вчера в 16:45
Происшествия
Задержан бывший вице-президент «Анжи»
Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов задержан в Дагестане.
BFM.ru вчера в 08:36