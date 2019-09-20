Экономика

ИзвестияИзвестияМинприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов. Стоимость охотничьих зверей, таких как лоси, барсуки и туры, повышена в 400 раз — до 267 млрд руб. Об этом сообщило РБК со ссылкой на Минприроды.
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с чего всё началось

Минприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех зверей в России

Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.
РБКвчера в 23:00

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Минприроды подсчитало стоимость всех зверей, лесов и воды в России

Life.ru02:12

Минприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех зверей в России

РБКвчера в 23:00

В России общая стоимость всех охотничьих животных возросла в 400 раз

RT на русском01:24

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Известия00:30

Минприроды подняло цены на российских зверей в 400 раз

URA.Ruвчера в 23:54

В Минприроды назвали стоимость всех российских зверей

РЕН ТВвчера в 23:46

Охотничьи животные в России подорожали в 400 раз

Российская газета01:33
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 02:27, Вашингтон
Политика

СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки

Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.
РБК 01:45
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При стрельбе в Вашингтоне погиб один человек

В Вашингтоне в ночь на 20 сентября произошла стрельба, есть пострадавшие, передает канал АВС.
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Политика

Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

Lenta.ru вчера в 06:23
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Экономика

Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поддержал строительство двух участков трассы Москва – Казань.
Ведомости 18 сентября в 07:14
Футбол

Месси презентовал собственный бренд одежды

Форвард «Барселоны» Лионель Месси презентовал именной бренд одежды.
Бомбардир.ру 02:18
Политика

Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области

Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:15
Происшествия

В Бурятии задержали направлявшегося в Москву «изгонять Путина» шамана

РБК вчера в 02:57
Общество

Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.
РИА Новости 00:12
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
Общество

Минобрнауки ответило на доклад о плагиате в диссертациях у 64 ректоров

Сообщество заявило, что 112 ректоров являются нарушителями норм академической этики — плагиаторами и теми, кто участвовал в защитах недоброкачественных диссертаций в качестве научного руководителя или оппонента.
РБК вчера в 16:17
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились

Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».
Sunmag.me 18 сентября в 11:56
Футбол

Футбольная «Барселона» установила мировой рекорд по доходам

Действующие чемпионы Испании из "Барселоны" объявили, что по итогам финансового года сезона-2018-2019 клуб получил рекордный доход в размере 990 млн евро или более 1 млрд долларов (1,09 млрд долларов).
Вести.Ru 00:59
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Футбол

Зарплата Хадсона-Одои увеличилась в 48 раз

Как сообщает The Guardian, новая зарплата 18-летнего англичанина составляет 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Спорт-Экспресс вчера в 23:58
Футбол

Шалимов объяснил разгром «Краснодара» от «Базеля» уровнем клубов РПЛ

Российский тренер Игорь Шалимов связал разгромное поражение «Краснодара» от швейцарского «Базеля» с проблемами чемпионата России.
РБК вчера в 15:55
Армия и оружие

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Арабская коалиция начала военную операцию на севере прибрежного города Ходейда в Йемене.
Известия 02:09
Происшествия

Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку

Северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, доставили в порт Находка.
РБК вчера в 23:12
Общество

Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Происшествия

Найдены двое причастных к геноциду в Жестяной Горке во время войны

Установлены имена двоих из 19 фашистских карателей, причастных к массовым убийствам в районе деревни Жестяная Горка во время Великой Отечественной войны, 20 сентября сообщило центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге изданию РИА.
Красная весна 01:46
Кино

Кинофестиваль «Меридианы Тихого» завершился в Приморье

В четверг, 19 сентября, завершился кинофестиваль «Меридианы Тихого», который проходил во Владивостоке в 17-й раз, сообщает DEITA.
Deita.ru 00:08
Гаджеты

Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google

Lenta.ru вчера в 22:05
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Гаджеты

Apple выпустила iOS 13. С темной темой и обновленными приложениями

Афиша Daily вчера в 16:00
Происшествия

Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма

Жительница Красноярского края вместе с двумя детьми вернулась из Сирии и занялась пропагандой терроризма в интернете, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка ФСБ.
РИА Новости 02:14
Общество

Старт продаж новых iPhone в Москве

20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.
Российская газета вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН вчера в 00:21
Футбол

Сборная России сыграет с Японией на Кубке мира по регби

Газета.Ru вчера в 16:11
Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

РИА Новости вчера в 16:45
Происшествия

Задержан бывший вице-президент «Анжи»

Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов задержан в Дагестане.
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