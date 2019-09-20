Экономика

ИзвестияИзвестияМинприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов. Стоимость охотничьих зверей, таких как лоси, барсуки и туры, повышена в 400 раз — до 267 млрд рублей. Об этом сообщило РБК со ссылкой на Минприроды.
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с чего всё началось

Минприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех зверей в России

Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.
РБКвчера в 23:00

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В Минприроды прокомментировали сообщения о пересчёте стоимости охотничьих ресурсов

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Минприроды объяснило ошибкой рост оценки всех зверей

РБК13:56

Минприроды подняло цены на российских зверей в 400 раз

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РЕН ТВ07:25

Минприроды в 400 раз подняло стоимость диких зверей в России, пишет РБК

РИА Новости02:38

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ТАСС11:50
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