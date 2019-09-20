Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.

с чего всё началось

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов. Стоимость охотничьих зверей, таких как лоси, барсуки и туры, повышена в 400 раз — до 267 млрд рублей. Об этом сообщило РБК со ссылкой на Минприроды.

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

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