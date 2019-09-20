Экономика

ИзвестияИзвестияМинприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов. Стоимость охотничьих зверей, таких как лоси, барсуки и туры, повышена в 400 раз — до 267 млрд рублей. Об этом сообщило РБК со ссылкой на Минприроды.
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с чего всё началось

Минприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех зверей в России

Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.
РБК19 сентября в 23:00

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Минприроды объяснило ошибкой рост оценки всех зверей

РБК20 сентября в 13:56

Минприроды опровергло увеличение стоимости оленей в 400 раз

Московский Комсомолец20 сентября в 15:55

В Минприроды прокомментировали сообщения о пересчёте стоимости охотничьих ресурсов

RT на русском20 сентября в 14:33

Минприроды опровергло резкое подорожание охотничьих ресурсов в России

Российская газета20 сентября в 15:03

Минприроды опровергло данные об увеличении стоимости охотничьих животных в 400 раз

ТАСС20 сентября в 11:50

Минприроды опровергло сообщения об увеличении стоимости охотничьих животных в 400 раз

Парламентская газета20 сентября в 12:45

Минприроды в 400 раз подняло стоимость диких зверей в России, пишет РБК

РИА Новости20 сентября в 02:38
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Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

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Американского бойца забросали мусором после боя с мексиканцем

Поединок американского бойца смешанных единоборств (ММА) Джереми Стивенса прервали из-за состояния его здоровья, после чего болельщики забросали его мусором.
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Компания высоких технологий Sony в 2020 году может представить одну из самых ожидаемых консолей в мире PlayStation пятого поколения.
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Происшествия

Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

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РИА Новости вчера в 22:41
Политика

Трамп прокомментировал сообщения о беседе с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой

Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.
Gazeta.SPb вчера в 18:00
Происшествия

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Газета.Ru вчера в 10:30
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REGNUM 19 сентября в 09:42
Экономика

За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76%

С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов.
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Наука

В Google создали самый мощный квантовый компьютер в мире

По словам экспертов, расчет, на который у обычного компьютера уйдет 10 тысяч лет, квантовый процессор способен сделать за 3 минуты 20 секунд.
Gazeta.SPb вчера в 19:30
Политика

В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»

Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM 20 сентября в 07:22
Религия

Священник написал объяснительную из-за письма о «московском деле»

Письмо с призывом к справедливому разбирательству по «московскому делу» на момент публикации подписали 168 российских священников.
Дождь вчера в 06:50
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Политика

Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»

Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Происшествия

Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке полностью потушили

Спасатели полностью ликвидировали пожар во владивостокском торговом центре «Максим», сообщает главк МЧС России по Приморскому краю в воскресенье, 22 сентября.
Известия 01:40
Политика

В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей ЕС и Украины

У Украины есть собственные ценности, которые необходимо беречь и которые в Европе уже давно размыты, убеждена Верещук.
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Происшествия

Якутскому «шаману» провели психолого-психиатрическую экспертизу

"По результатам психолого-лингвистического исследования, в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ", - говорится в постановлении.
ТАСС вчера в 11:58
Шоу-бизнес

Друг Заворотнюк рассказал о второй операции актрисы

Журналист Сергей Майоров заявил в эфире телеканала НТВ, что актриса Анастасия Заворотнюк. с которой он близко дружит, перенесла вторую операцию.
Полит.ру вчера в 09:57
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости вчера в 08:06
Политика

Глава МИД Японии заявил о планах обсудить с Лавровым мирный договор

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на предстоящей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым рассчитывает провести обмен мнениями по мирному договору.
РБК вчера в 23:47
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Политика

Депутат Рады высказалась о саммите в нормандском формате

Депутат Верховной рады Ирина Верещук заявила, что если встреча в нормандском формате состоится, то она будет очень сложной для президента Украины Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 20:58
Политика

Порошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
РБК вчера в 18:03
Космос

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Уникальная межзвездная комета C/2019 Q4 (Borisov) была открыта крымским астроном-любителем, сотрудником астрономического научного центра, инженером ГАИШ МГУ Геннадием Борисовым 30 августа 2019 года.
ФАН 19 сентября в 09:15
Спорт

Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК вчера в 17:38
Авто

Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта

Специалисты компании обнаружили возможный дефект в топливной системе определенных версий Lada Largus.
SpeedMe 19 сентября в 01:48
Теннис

Сегодня Даниил Медведев сыграет свой первый финал в России

Медведев на пути к финалу не проиграл ни одной партии, но во всех трех матчах соперники ему отчаянно сопротивлялись, хотя бы один сет заканчивался со счетом 7:5, а в полуфинале против белоруса Егора Герасимова с этим результатом завершились обе партии.
Эхо Москвы 01:32
Здоровье

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату

Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК вчера в 17:28
Футбол

«Интер» уверенно переиграл «Милан» в миланском дерби

Красная весна вчера в 18:18
Энергетика

Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти

Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
ТАСС 00:46
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