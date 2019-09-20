Экономика
ИзвестияМинприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов. Стоимость охотничьих зверей, таких как лоси, барсуки и туры, повышена в 400 раз — до 267 млрд рублей. Об этом сообщило РБК со ссылкой на Минприроды.
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с чего всё началось
Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.РБК19 сентября в 23:00
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Российская газета20 сентября в 15:03
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ТАСС20 сентября в 11:50
Минприроды опровергло сообщения об увеличении стоимости охотничьих животных в 400 раз
Парламентская газета20 сентября в 12:45
Минприроды в 400 раз подняло стоимость диких зверей в России, пишет РБК
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 01:52, Вашингтон
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