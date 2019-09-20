Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.

с чего всё началось

Стоимость всех охотничьих ресурсов России составляет 267 миллиардов рублей. Такую обновленную оценку по состоянию на конец 2018 года дало Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Это более чем в 400 раз выше, чем оценка тех же животных на конец 2017 года.

Минприроды повысило стоимость всех зверей в России в 400 раз

Космос Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.

Происшествия В Албании из-за землетрясения пострадали 52 человека По меньшей мере 52 человека пострадали в результате землетрясения с магнитудой 5,8 в столице Албании Тиране.

Шоу-бизнес 46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.

Футбол РФС не стал регистрировать Александра Кокорина Как заявили в Комитете РФС, ситуация с Кокориным рассматривалась под видом исключения из правил регистрации.

Армия и оружие NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми» Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.

Футбол «Витесс» Слуцкого добился волевой победы над «Фортуной» Футболисты голландского "Витесса" на своем поле обыграли в матче седьмого тура чемпионата Нидерландов "Фортуну" со счетом 4:2. Пропустив первыми, подопечные Леонида Слуцкого сумели затем переломить ход игры и добиться волевой победы.

Здоровье ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала свой новый дом Новость о новом доме Ксения обнародовала в начале этого года, всех, конечно, взволновало известие о двух детских комнатах.

Космос Активность ядер галактик возросла за несколько месяцев Ученые обнаружили относительно быстрое изменение состояния сразу у шести галактик: за несколько месяцев их ядра резко нарастили активность.

Армия и оружие WSJ: хуситы предупредили о подготовке Ираном повторных атак в Саудовской Аравии Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" предупредили дипломатов США и Саудовской Аравии о том, что Иран ведет подготовку к нанесению новых ударов с помощью ракет и беспилотников по объектам королевства.

Экономика «Сургутнефтегаз» ввел в Якутии Ленское месторождение ПАО "Сургутнефтегаз" ввел в эксплуатацию в Якутии новое месторождение - Ленское - с доказанными запасами нефти 40 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Музыка Алла Пугачева подвергла критике Ксению Собчак Российская певица Алла Пугачева подвергла жесткой критике Ксении Собчак, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Происшествия Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир "Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.

Космос Рядом с Петербургом нашли пыль, вызвавшую ледниковый период В окрестностях Петербурга и в Швеции обнаружили следы космической пыли, которая сыграла важную роль в глобальном ледниковом периоде.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Армия и оружие Колонна российской военной техники напугала украинцев Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.

Происшествия Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).

Происшествия Появилось видео обыска у застрелившего в Брянске сотрудников спецсвязи Видеозапись, на которой зафиксирован обыск жилого помещения сотрудника спецсвязи города Брянск, подозреваемого в убийстве и ограблении своих коллег, была опубликована 21 сентября следственным комитетом.

Политика Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.

Происшествия Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы» Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.