Экономика
REGNUMМинприроды повысило стоимость всех зверей в России в 400 раз
Стоимость всех охотничьих ресурсов России составляет 267 миллиардов рублей. Такую обновленную оценку по состоянию на конец 2018 года дало Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Это более чем в 400 раз выше, чем оценка тех же животных на конец 2017 года.
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с чего всё началось
Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.РБК19 сентября в 23:00
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В Минприроды прокомментировали сообщения о пересчёте стоимости охотничьих ресурсов
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Газета.Ru вчера в 15:27
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Появилось видео обыска у застрелившего в Брянске сотрудников спецсвязи
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Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
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Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
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Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»
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Представители ЦПВС доставили 4,5 тонны гумпомощи в пригороды Дамаска
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