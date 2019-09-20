Экономика
ИзвестияМинприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов. Стоимость охотничьих зверей, таких как лоси, барсуки и туры, повышена в 400 раз — до 267 млрд рублей. Об этом сообщило РБК со ссылкой на Минприроды.
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с чего всё началось
Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.РБКвчера в 23:00
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Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу
Министр энергетики РФ Александр Новак высказался по итогам трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа.
ИА Новороссия вчера в 11:08
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском вчера в 05:28
Экономика
За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76%
С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов.
Российская газета 07:38
Происшествия
Якутского шамана отпустили из психбольницы
Задержанного якутского "шамана" Александра Габышева выпустили из психбольницы под подписку о невыезде.
Газета.Ru 09:03
Политика
Додон заявил о перезагрузке отношений с Россией
Президент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании Молдавско-российского экономического форума в пятницу заявил, что двусторонние отношения между странами проходят перезагрузку отношений на всех уровнях.
РИА Новости 09:29
Кино
Звезды «Теории большого взрыва» воссоединятся в сериале «Карла»
Звезды "Теории большого взрыва" Джим Парсонс и Маим Биалик снимутся в комедийном сериале от CBS "Карла", который является ремейком сериала "Миранда".
Piter.tv 05:52
Футбол
«Уфа» – «Спартак». Команды объявили стартовые составы
Тренерские штабы команд объявили стартовые составы на предстоящее противостояние.
Вести.Ru 09:30
Футбол
РФС отказал в регистрации Кокорина для участия в чемпионате России
Российский футбольный союз не позволил петербургскому "Зениту" дозаявить нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России вне регистрационного периода.
РИА Новости 09:34
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 18 сентября в 19:30
Политика
Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций
Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки - это тоже вопрос санкций.
Российская газета 08:51
Происшествия
Президент «Анжи» опроверг причастность задержанного Идрисова к клубу
Президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев в комментарии РИА Новости опроверг информацию о том, что задержанный Махи Идрисов имеет отношение к команде.
РИА Новости вчера в 11:56
Политика
Началась прямая трансляция штурма «Зоны 51»
Российская газета 07:21
Происшествия
Суд арестовал расстрелявшего коллег в метро полицейского
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции столичного метрополитена Алексея Смирнова, который обвиняется в убийстве коллеги на станции «Рязанский проспект», сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 09:44
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Армия и оружие
Минобороны РФ заключило контракт на поставку ЗРК «Тор-М2»
Минобороны России подписало госконтракт с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставку ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".
РЕН ТВ вчера в 14:52
Футбол
Бородюк о словах про отдых сборной России в клубах: слухи абсолютно неинтересны
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал слова бывшего совладельца и генерального промоутера московского ночного клуба «Рай» Андреаса Лобжанидзе, рассказавшего об отдыхе национальной команды в ночном клубе во время чемпионата Европы–2008.
Чемпионат 09:04
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо
В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер 07:43
Футбол
«Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы
Футболисты российского «Краснодара» проиграли швейцарскому «Базелю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 14:58
Политика
Депутат заявил, что Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России
Если представителей Deutsche Welle вновь откажутся принять участие в заседании комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ, которое состоится 27 сентября, в МИД и Роскомнадзор будет направлена просьба о лишении представительства СМИ аккредитации в России, сообщил РИА Новости член думской комиссии, депутат Адальби Шхагошев.
РИА Новости 08:54
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на заявление США о плане удара по Калининграду
Заявление Пентагона о разработке некоего плана по прорыву ПВО в Калининградской области абсолютно безответственны, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Sputnik Литва 05:00
Экономика
ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей
«ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords», — сообщили в ведомстве.
RT на русском вчера в 05:36
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Кино
Скончался заслуженный артист России Анатолий Бородин
КП - Кубань 08:33
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Шоу-бизнес
Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»
Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Политика
Главы районов и городов Крыма ушли в отставку
Главы администраций, согласно действующему региональному законодательству, слагают свои полномочия после выборов в местные органы власти и Госсовет.
Вечерняя Москва 18 сентября в 14:55
Политика
Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности
Газета.Ru вчера в 13:35
Политика
Мэр Нью-Йорка выбыл из борьбы за пост президента США
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио отказался от участия в борьбе за президентское кресло на выборах 2020 года.
Известия 08:33