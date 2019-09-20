Экономика

ИзвестияИзвестияМинприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов. Стоимость охотничьих зверей, таких как лоси, барсуки и туры, повышена в 400 раз — до 267 млрд рублей. Об этом сообщило РБК со ссылкой на Минприроды.
Читать в источнике
Комментировать221
с чего всё началось

Минприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех зверей в России

Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Минприроды назвало главное богатство России

РЕН ТВ07:25

Минприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех зверей в России

РБКвчера в 23:00

Охотничьи животные в России подорожали в 400 раз

Российская газета01:33

В России общая стоимость всех охотничьих животных возросла в 400 раз

RT на русском01:24

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Известия00:30

Минприроды подняло цены на российских зверей в 400 раз

URA.Ruвчера в 23:54

Минприроды в 400 раз подняло стоимость диких зверей в России, пишет РБК

РИА Новости02:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 10:04, Вашингтон
Политика

Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу

Министр энергетики РФ Александр Новак высказался по итогам трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа.
ИА Новороссия вчера в 11:08
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве

Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском вчера в 05:28
Экономика

За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76%

С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов.
Российская газета 07:38
Происшествия

Якутского шамана отпустили из психбольницы

Задержанного якутского "шамана" Александра Габышева выпустили из психбольницы под подписку о невыезде.
Газета.Ru 09:03
Политика

Додон заявил о перезагрузке отношений с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании Молдавско-российского экономического форума в пятницу заявил, что двусторонние отношения между странами проходят перезагрузку отношений на всех уровнях.
РИА Новости 09:29
Кино

Звезды «Теории большого взрыва» воссоединятся в сериале «Карла»

Звезды "Теории большого взрыва" Джим Парсонс и Маим Биалик снимутся в комедийном сериале от CBS "Карла", который является ремейком сериала "Миранда".
Piter.tv 05:52
Футбол

«Уфа» – «Спартак». Команды объявили стартовые составы

Тренерские штабы команд объявили стартовые составы на предстоящее противостояние.
Вести.Ru 09:30
Футбол

РФС отказал в регистрации Кокорина для участия в чемпионате России

Российский футбольный союз не позволил петербургскому "Зениту" дозаявить нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России вне регистрационного периода.
РИА Новости 09:34
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 18 сентября в 19:30
Политика

Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций

Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки - это тоже вопрос санкций.
Российская газета 08:51
Происшествия

Президент «Анжи» опроверг причастность задержанного Идрисова к клубу

Президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев в комментарии РИА Новости опроверг информацию о том, что задержанный Махи Идрисов имеет отношение к команде.
РИА Новости вчера в 11:56
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Известия 06:46
Политика

Началась прямая трансляция штурма «Зоны 51»

Российская газета 07:21
Происшествия

Суд арестовал расстрелявшего коллег в метро полицейского

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции столичного метрополитена Алексея Смирнова, который обвиняется в убийстве коллеги на станции «Рязанский проспект», сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 09:44
Общество

Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Армия и оружие

Минобороны РФ заключило контракт на поставку ЗРК «Тор-М2»

Минобороны России подписало госконтракт с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставку ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".
РЕН ТВ вчера в 14:52
Футбол

Бородюк о словах про отдых сборной России в клубах: слухи абсолютно неинтересны

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал слова бывшего совладельца и генерального промоутера московского ночного клуба «Рай» Андреаса Лобжанидзе, рассказавшего об отдыхе национальной команды в ночном клубе во время чемпионата Европы–2008.
Чемпионат 09:04
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо

В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер 07:43
Футбол

«Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы

Футболисты российского «Краснодара» проиграли швейцарскому «Базелю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 14:58
Политика

Депутат заявил, что Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России

Если представителей Deutsche Welle вновь откажутся принять участие в заседании комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ, которое состоится 27 сентября, в МИД и Роскомнадзор будет направлена просьба о лишении представительства СМИ аккредитации в России, сообщил РИА Новости член думской комиссии, депутат Адальби Шхагошев.
РИА Новости 08:54
Армия и оружие

В МИД РФ отреагировали на заявление США о плане удара по Калининграду

Заявление Пентагона о разработке некоего плана по прорыву ПВО в Калининградской области абсолютно безответственны, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Sputnik Литва 05:00
Экономика

ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей

«ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords», — сообщили в ведомстве.
RT на русском вчера в 05:36
Политика

Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки

В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Кино

Что посмотреть в кино: от мюзикла с The Beatles до Меган Фокс

Собака.ru 08:53
Кино

Скончался заслуженный артист России Анатолий Бородин

КП - Кубань 08:33
Религия

Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

Белгородские новости 04:44
Шоу-бизнес

Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»

Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Политика

Главы районов и городов Крыма ушли в отставку

Главы администраций, согласно действующему региональному законодательству, слагают свои полномочия после выборов в местные органы власти и Госсовет.
Вечерняя Москва 18 сентября в 14:55
Политика

Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности

Газета.Ru вчера в 13:35
Политика

Мэр Нью-Йорка выбыл из борьбы за пост президента США

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио отказался от участия в борьбе за президентское кресло на выборах 2020 года.
Известия 08:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное