Экономика
Газета.RuМинприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды и экологии повысило в 400 раз совокупную стоимость российской флоры и фауны. 21 вид охотничьих животных стоит 267 млрд рублей, а самыми дорогими зверями стали лоси - их власти оценивают в 88 млрд рублей. На втором и третьем местах - косули и северные олени.
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с чего всё началось
Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.РБКвчера в 23:00
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Прапорщик продал на Avito запчасти компьютеров ФСБ
Бывший прапорщик Артур Хайруллин осуждён за торговлю запчастями компьютеров Академии ФСБ, сообщает газета «Коммерсантъ».
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Два российских футбольных клуба — столичный ЦСКА и «Краснодар» из одноименного города — потерпели крупные поражения в матчах группового этапа Лиги Европы УЕФА 19 сентября.
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Происшествия
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Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности
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