Экономика
РБКМинприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
В 2018 году общая стоимость природных ресурсов России — минеральных и энергетических полезных ископаемых, лесных ресурсов и охотничьих ресурсов — составила 102,7 трлн руб. (99% ВВП за прошлый год), на 69% больше, чем в 2017 году.
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с чего всё началось
Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.РБКвчера в 23:00
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Здоровье
Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами
В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».
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AutoNews вчера в 09:26
Шоу-бизнес
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Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
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Газета.Ru вчера в 20:11
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SpeedMe 18 сентября в 08:02
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Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.
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РБК вчера в 20:40
Армия и оружие
Арабская коалиция сообщила о начале военной операции в Йемене
Арабская коалиция сообщила, что начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене.
RT на русском вчера в 21:11
Гаджеты
Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google
Китайская компания Huawei представила смартфоны из флагманской линейки Mate 30 и Mate 30 Pro на операционной системе Android, но без лицензионных приложений Google.
Lenta.ru вчера в 22:05
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На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости вчера в 10:53
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Экономика
Клиентов банков оценят по кредитам их родственников
После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru 18 сентября в 16:16
Происшествия
В Вашингтоне в результате стрельбы погиб один человек
В Вашингтоне один человек скончался в результате стрельбы.
RT на русском 00:14
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве
Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
Интерфакс вчера в 06:32
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Путин потребовал исправить ошибки в военном импортозамещении
Владимир Путин указал на ошибки при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе.
Lenta.ru вчера в 14:29
Футбол
Лорис Кариус: «Беру на себя ответственность за первый гол»
Вы можете злиться и разочаровываться. Я беру на себя ответственность за первый гол.
Спорт-Экспресс вчера в 18:35
Футбол
Чорлука: очень приятно быть первыми в группе. Дай бог, так всё и останется
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился впечатлениями от выездной победы над «Байером» (2:1) в первом туре Лиги чемпионов.
Чемпионат вчера в 19:01
Общество
«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники
Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
Происшествия
В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман
REGNUM вчера в 03:04
Наука
Трансплантация кала от физически крепких стариков сделала мышей сильнее
Результаты показали, что мыши, которым пересадили кал участников из первой группы, хватались на 6,4 процента сильнее, чем те, которым провели трансплантацию от пожилых людей из второй группы.
N+1 18 сентября в 15:25
Общество
В Минтруде назвали условия для введения четырехдневной рабочей недели
В Министерстве труда России назвали условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Газета.Ru вчера в 16:01
Энергетика
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Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
Наша версия вчера в 12:07
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК вчера в 15:33
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском вчера в 06:59
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
Известия вчера в 22:15
Хоккей
Подколзин: «Я даже одну шайбу забить не могу, мне сейчас нужно играть!»
Нападающий СКА Василий Подколзин прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru вчера в 15:24