Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.

с чего всё началось

В 2018 году общая стоимость природных ресурсов России — минеральных и энергетических полезных ископаемых, лесных ресурсов и охотничьих ресурсов — составила 102,7 трлн руб. (99% ВВП за прошлый год), на 69% больше, чем в 2017 году.

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

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