Экономика
РБКМинприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов
Представитель «Ростеха» от комментариев отказался. Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.
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с чего всё началось
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выступил против предоставления «Ростеху» статуса федерального оператора по обращению с промышленными отходами III–V классов (малоопасными), которые составляют 95% всех отходов в России.РБКвчера в 23:00
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РБК: Минприроды выступило против назначения «Ростеха» единым оператором промышленного мусора
Коммерсантъвчера в 23:52
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Названы марки автомобилей, которые чаще всего эвакуировали в Москве
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Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Происшествия
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В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
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Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
Финансы
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На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим ниже отметки 62 рубля по паре с долларом, считает аналитик.
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Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
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Фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» провалился в прокате
Фильм "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" крайне слабо стартовал в прокате - в первые выходные в США проект, бюджет которого составил $175 млн, заработал всего $21,9 млн.
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Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
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Бюджетный iPhone 9 приготовился к запуску
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Новый министр спорта был судим за передачу федеральной земли частникам
Назначенный вчера на пост министра спорта России Олег Матыцин восемь лет назад был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок, сообщает Znak.com.