Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выступил против предоставления «Ростеху» статуса федерального оператора по обращению с промышленными отходами III–V классов (малоопасными), которые составляют 95% всех отходов в России.

с чего всё началось

Представитель «Ростеха» от комментариев отказался. Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.

Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

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