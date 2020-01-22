Общество

РБКРБКМинприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

Представитель «Ростеха» от комментариев отказался. Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.
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с чего всё началось

Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выступил против предоставления «Ростеху» статуса федерального оператора по обращению с промышленными отходами III–V классов (малоопасными), которые составляют 95% всех отходов в России.
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Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
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