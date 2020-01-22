Экономика

РБКРБКМинприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

Представитель «Ростеха» от комментариев отказался. Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.
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с чего всё началось

Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выступил против предоставления «Ростеху» статуса федерального оператора по обращению с промышленными отходами III–V классов (малоопасными), которые составляют 95% всех отходов в России.
РБКвчера в 23:00

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Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

РБКвчера в 23:00

РБК: Минприроды выступило против назначения «Ростеха» единым оператором промышленного мусора

Коммерсантъвчера в 23:52

Минприроды выступило против передачи «Ростеху» промышленных отходов

Ведомости00:38

Глава Минприроды не хочет отдавать на откуп «Ростеху» работу с отходами

Фонтанка.Ру00:50

Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

Piter.tv01:32

Не допустить монополии. Минприроды оспаривает статус Ростеха на мусорном рынке

Европейско-Азиатские новостивчера в 23:26

Минприроды ополчилось на «Ростех» из-за монополизации обращения с отходами

Новый День00:53
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:43, Ашберн
Политика

Назван состав нового правительства России

Назван состав нового правительства России Премьер-министр Михаил Мишустин обнародовал состав правительства России.
Экспресс газета вчера в 13:11
Наука

Ученые зафиксировали у посетителей фестивалей улучшение настроения от психоделиков

Исследователи из США, Германии и Великобритании впервые показали в полевых условиях, что психоделики улучшают настроение посетителей массовых мероприятий, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
N+1 вчера в 08:36
Общество

Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 01:42
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
StarHit.ru вчера в 01:00
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Армия и оружие

Проект модернизации станций СПРН России будет готов до конца года

Специалисты АО "РТИ" подготовят проект модернизации радиолокационных станций (РЛС) российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) до конца года.
ТАСС 01:03
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР Алексея «Грина»

Life.ru 20 января в 21:26
Шоу-бизнес

О пропаже Анастасии Заворотнюк из клиники рассказала сиделка

Напомним, осенью прошлого года стало известно о том, что Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии была госпитализирована в одну из столичных клиник.
Privet-Rostov.ru вчера в 08:03
Политика

Губернатор стал министром: Максим Решетников покидает Пермский край

Максим Решетников был назначен на должность губернатора Пермского края в феврале 2017 года.
РБК Пермский край вчера в 12:20
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
РБК вчера в 22:01
Происшествия

Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Известия 00:55
Общество

МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге

МР7.ру вчера в 23:46
Игры

Опубликованы новые скриншоты DOOM Eternal и много роликов с геймплеем

Компания Bethesda выложила в сеть новую серию высококачественных скриншотов предстоящей игры DOOM Eternal.
REGNUM вчера в 15:56
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Армия и оружие

Представлен первый военный квадрокоптер украинского производства

Украинский госконцерн «Укроборонпром» представил квадрокоптер для разведывательных операций «Берегиня».
Взгляд.ру вчера в 17:45
Кино

Брэд Питт назвал странное прозвище, которое ему дал Ди Каприо

Голливудская знаменитость и любимец женщин заметил, что это прозвище его немного смущает, но он уже смирился.
ToDay News Ufa вчера в 08:19
Политика

Директор школы, где учился Мишустин, рассказала о его юности

Телеканал 360° вчера в 21:55
Общество

Онколог усомнился в возникновении рака из-за полетов и смартфонов

Немецкие медицинские специалисты определили и назвали некоторые другие возможные причины развития раковых заболеваний, о которых многие даже и не подозревают.
Ugpressa.ru вчера в 01:59
Здоровье

Врач-эндокринолог назвал суточную норму потребления воды

В комментарии изданию «Аргументы и Факты» специалист заявил, что норма потребления воды на килограмм веса составляет 30–50 миллилитров.
RuNews24.ru вчера в 07:22
Происшествия

Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — заявил судья.
RT на русском вчера в 06:07
Здоровье

Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям

Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Радио Комсомольская правда 00:41
Игры

Новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля

Сразу несколько источников Японии сообщили, что новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля, хотя изначально были данные что это случится в конце 2019 года.
Astera вчера в 10:39
Общество

Митрополит Иларион рассказал о своих миллионных доходах

РИА Новости вчера в 23:54
Авто

Toyota отзовет 3,4 млн авто из-за подушек безопасности

Большую часть автомобилей — 2,9 миллиона — отзовут в США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей Toyota.
Телеканал 360° 00:44
Армия и оружие

Подводный флот России медленно умирает

В издании Warships International Fleet Review считают, что подводный флот Российской Федерации постепенно исчезает.
Discover24 вчера в 03:04
Происшествия

На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке

22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.
RT на русском вчера в 12:36
Экономика

Пользователями Netflix стали 167 млн человек

Ууслугами американской корпорации Netflix по платной подписке пользуются 167,09 млн человек.
Росбалт вчера в 23:32
Интернет

Дождались. В популярном мессенджере WhatsApp появилась тёмная тема

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp давно ждут запуска тёмной темы и вот, их места начала сбываться.
iXBT.com вчера в 21:32
Политика

Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе

Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
REGNUM вчера в 20:12
Происшествия

Подполковник МВД Казахстана умер после избиения в центре Петербурга

Жертвой неизвестных злоумышленников стал 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана.
Peterburg2.ru 01:35
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