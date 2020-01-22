Экономика
РБКМинприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов
Представитель «Ростеха» от комментариев отказался. Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.
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с чего всё началось
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выступил против предоставления «Ростеху» статуса федерального оператора по обращению с промышленными отходами III–V классов (малоопасными), которые составляют 95% всех отходов в России.РБКвчера в 23:00
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РБК: Минприроды выступило против назначения «Ростеха» единым оператором промышленного мусора
Коммерсантъвчера в 23:52
Не допустить монополии. Минприроды оспаривает статус Ростеха на мусорном рынке
Европейско-Азиатские новостивчера в 23:26
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