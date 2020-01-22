Общество

РБКРБКМинприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

Представитель «Ростеха» от комментариев отказался. Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.
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с чего всё началось

Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выступил против предоставления «Ростеху» статуса федерального оператора по обращению с промышленными отходами III–V классов (малоопасными), которые составляют 95% всех отходов в России.
РБКвчера в 23:00

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Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

РБКвчера в 23:00

РБК: Минприроды выступило против назначения «Ростеха» единым оператором промышленного мусора

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Минприроды выступило против передачи «Ростеху» промышленных отходов

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Минприроды ополчилось на «Ростех» из-за монополизации обращения с отходами

Новый День00:53

Минприроды выступило против монополии «Ростеха» в обращении с мусором — Daily Storm

Daily Storm01:00
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:26, Ашберн
Общество

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и закон о бюджете Пенсионного фонда для реализации послания президента Федеральному собранию, сообщается на сайте кабмина в среду.
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До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае

В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.
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РИА Новости 20 января в 10:13
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Боец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе

Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.
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Как позже посчитали журналисты, эта вилла с несколькими спальнями, винным погребом и собственным бассейном, должна обходиться Собчак в сумму от 1,5 до 1,7 млн рублей в сутки.
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Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
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Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ

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МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге

МР7.ру вчера в 23:46
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Создан генератор кислорода из лунной пыли

Специалисты Европейского центра космических исследований и технологий ESA разработали прототип кислородной фабрики, которая выделяет кислород из лунной пыли.
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Происшествия

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Число пострадавших военных США при ударе Ирана может превышать 11

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Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
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Новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил сегодня президенту Владимиру Путину обновленный состав правительства.
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«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
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