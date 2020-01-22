Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выступил против предоставления «Ростеху» статуса федерального оператора по обращению с промышленными отходами III–V классов (малоопасными), которые составляют 95% всех отходов в России.

с чего всё началось

В Минприроды не поддержали идею гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова сделать его госкорпорацию единым оператором по обращению с малоопасными промышленными отходами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо министра Дмитрия Кобылкина в правительство от 17 января.

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