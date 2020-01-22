Общество
ВедомостиМинприроды выступило против передачи «Ростеху» промышленных отходов
В Минприроды не поддержали идею гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова сделать его госкорпорацию единым оператором по обращению с малоопасными промышленными отходами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо министра Дмитрия Кобылкина в правительство от 17 января.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выступил против предоставления «Ростеху» статуса федерального оператора по обращению с промышленными отходами III–V классов (малоопасными), которые составляют 95% всех отходов в России.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
РБК: Минприроды выступило против назначения «Ростеха» единым оператором промышленного мусора
Коммерсантъвчера в 23:52
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Политика
Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ
20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
Происшествия
Школьника засосало в слив в московском аквапарке
Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Происшествия
В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева
В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Общество
Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе
Руководство спортивного комплекса "Анжи-Арена" в Каспийске (Дагестан) запретило женщинам посещать бассейн, сообщили РИА Новости в спорткомплексе.
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone
Поставщики американской корпорации Apple Inc. начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале.
Политика
Президентом Греции впервые избрали женщину
Президентом Греции избрана Екатерина Сакелларопулу, председатель высшего административного суда Греции – Государственного совета.
Энергетика
Белоруссия купила нефть в Норвегии
Политика
Мишустин утвердил структуру аппарата правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Шоу-бизнес
Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле»
Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
Политика
Сенат США проведет процесс по импичменту Трампа в ускоренном режиме
Сенат Конгресса США одобрил во вторник резолюцию, которая позволит верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.
Политика
Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Здоровье
В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой
Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Общество
В Хабаровске опровергли информацию о коронавирусе у пассажира из КНР
В Хабаровске у туриста из КНР не подтвердилось подозрение на распространяющийся в Китае коронавирус.
Общество
В Москве «заминировали» более 30 станций метро
Более 30 станций московского метро получили анонимные сообщения о минировании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
Кино
Себастиан Стэн поделился новым фото со съёмок сериала «Сокол и Зимний солдат»
Общество
Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
Политика
Лукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России
Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ.
Здоровье
В Китае предупредили о возможных мутациях нового типа коронавируса
Заместитель главы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь заявил, что риск распространения нового типа коронавируса растёт из-за возможных мутаций.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Здоровье
Депздрав посоветовал метеозависимым людям пить больше жидкости
Врач посоветовал метеозависимым людям пить больше жидкости.
Футбол
Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»
Армия и оружие
Эксперты объяснили, чем обернется новое громкое убийство на Донбассе
На Донбассе намечается очередная эскалация конфликта.
Футбол
Гол Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
В матче 24-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн».
Происшествия
В Краснодарском крае сироту судят за спил аварийного дерева
За расчистку школьного двора сироте из Краснодарского края Василию Попкову грозит до четырех лет лишения свободы.
Авто