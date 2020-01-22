Общество

ВедомостиВедомостиМинприроды выступило против передачи «Ростеху» промышленных отходов

В Минприроды не поддержали идею гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова сделать его госкорпорацию единым оператором по обращению с малоопасными промышленными отходами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо министра Дмитрия Кобылкина в правительство от 17 января.
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с чего всё началось

Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выступил против предоставления «Ростеху» статуса федерального оператора по обращению с промышленными отходами III–V классов (малоопасными), которые составляют 95% всех отходов в России.
РБКвчера в 23:00

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Минприроды считает нецелесообразным введение отдельного оператора по промышленным отходам

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РБК: Минприроды выступило против назначения «Ростеха» единым оператором промышленного мусора

Коммерсантъвчера в 23:52

Минприроды выступило против монополии «Ростеха» в переработке промышленных отходов

Интерфакс03:19
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Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
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Поставщики американской корпорации Apple Inc. начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале.
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Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
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Сенат США проведет процесс по импичменту Трампа в ускоренном режиме

Сенат Конгресса США одобрил во вторник резолюцию, которая позволит верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.
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Пожар на траулере в Охотском море сопровождался взрывом

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Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
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Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
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Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»

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Выезд Пугачевой на перрон Рижского вокзала признали законным

Газета.Ru 02:09
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В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой

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В Хабаровске опровергли информацию о коронавирусе у пассажира из КНР

В Хабаровске у туриста из КНР не подтвердилось подозрение на распространяющийся в Китае коронавирус.
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В Москве «заминировали» более 30 станций метро

Более 30 станций московского метро получили анонимные сообщения о минировании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
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Лукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России

Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ.
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В Китае предупредили о возможных мутациях нового типа коронавируса

Заместитель главы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь заявил, что риск распространения нового типа коронавируса растёт из-за возможных мутаций.
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Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
РИА Новости 20 января в 17:49
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Депздрав посоветовал метеозависимым людям пить больше жидкости

Врач посоветовал метеозависимым людям пить больше жидкости.
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Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»

РИА Новости вчера в 08:49
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Эксперты объяснили, чем обернется новое громкое убийство на Донбассе

На Донбассе намечается очередная эскалация конфликта.
Московский Комсомолец вчера в 08:43
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Гол Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн».
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В Краснодарском крае сироту судят за спил аварийного дерева

За расчистку школьного двора сироте из Краснодарского края Василию Попкову грозит до четырех лет лишения свободы.
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Составлен топ-10 популярных иномарок с пробегом в России в 2019 году

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