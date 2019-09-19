В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн. Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.

с чего всё началось

Запасы нефти в России возросли более чем на 88% в 2018 году по сравнению с 2017 годом в стоимостном выражении. Об этом следует из данных Министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды) РФ, 19 сентября сообщает РБК.

Минприроды: запасы нефти России выросли почти вдвое за год

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