Политика

REGNUMREGNUMВ Минприроды провели исследования для расширения границ РФ в Арктике

Министерство природы России завершило дополнительные научные исследования для расширения границ РФ в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
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Минприроды завершило исследования для расширения границ России в Арктике

Минприроды России завершило дополнительные научные изыскания для расширения российских границ в Арктике, сообщил РИА Новости глава министерства Дмитрий Кобылкин на площадке Восточного экономического форума.
РИА Новостивчера в 21:02

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В Минприроды оценили идею пустить частных инвесторов в Арктику

РЕН ТВвчера в 21:04

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Минприроды ведет переговоры с «Газпромом» и «Роснефтью» о наращивании разведки в Арктике

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РИА Новостивчера в 21:02

Минприроды против продления сроков геологоразведки на шельфе более чем на 10 лет

ТАССвчера в 23:35
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 05:24, Вашингтон
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Газета.Ru вчера в 07:59
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Позже в Росгибромете заявили, что в день после взрыва уровень радиации на территории вырос в 16 раз, после чего вернулся к прежним значениям.
URA.Ru 04:15
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Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25

Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
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Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Общество

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В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

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В Петербурге задержали местного топ-менеджера ИКЕА

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Президент Словении Борут Пахор, выступая на 14-м стратегическом форуме в городе Блед, предложил дать Украине «особый статус» в Евросоюзе.
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Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
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Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной

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