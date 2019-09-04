Политика
Национальная служба новостейМинприроды завершило исследование для расширения границ РФ в Арктике
В Минприроды заявили о завершении дополнительного исследования в целях расширения границ РФ в Арктике. Об этом на площадке Восточного экономического форума заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин, передает RT.
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с чего всё началось
Минприроды России завершило дополнительные научные изыскания для расширения российских границ в Арктике, сообщил РИА Новости глава министерства Дмитрий Кобылкин на площадке Восточного экономического форума.РИА Новостивчера в 21:02
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Минприроды ведет переговоры с «Газпромом» и «Роснефтью» о наращивании разведки в Арктике
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