Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейМинприроды завершило исследование для расширения границ РФ в Арктике

В Минприроды заявили о завершении дополнительного исследования в целях расширения границ РФ в Арктике. Об этом на площадке Восточного экономического форума заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин, передает RT.
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Минприроды завершило исследования для расширения границ России в Арктике

Минприроды России завершило дополнительные научные изыскания для расширения российских границ в Арктике, сообщил РИА Новости глава министерства Дмитрий Кобылкин на площадке Восточного экономического форума.
РИА Новостивчера в 21:02

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URA.Ruвчера в 22:00

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РИА Новостивчера в 21:02

Минприроды против продления сроков геологоразведки на шельфе более чем на 10 лет

ТАССвчера в 23:35
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