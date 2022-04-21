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Минпромторг: IKEA и Inditex могут снова открыть магазины в России

В Минпромторге считают, что компании IKEA и Inditex ищут возможность снова открыть магазины в России после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров.
Коммерсантъ
По словам замминистра, аналогичная ситуация у компании Inditex (управляет брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque).
Новый Калининград.Ru
IKEA заявила о приостановке работы в России 3 марта.
Газета.Ru
Испанская компания Inditex, которой принадлежит более 500 магазинов в России, объявила, что временно приостанавливает деятельность в стране, 5 марта.
РБК

Подробнее о событии

Минпромторг: компании IKEA и Inditex ищут возможность снова открыть свои магазины в России
РИА Новости05:46
Минпромторг заявил о желании IKEA и Inditex вновь открыть магазины в России
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