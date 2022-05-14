Представители Минпромторга добавили, что правительство Индии привержено обеспечению продовольственной безопасности Индии и других уязвимых развивающихся стран, на которых негативно сказываются внезапные изменения на рынке пшеницы.
RAO Nordic Oy сообщила, что объемы электроэнергии, проданные на бирже Nord Pool с 6 мая, так и не были оплачены, в связи с чем компания из-за отсутствия денежных средств не может оплатить импорт электроэнергии из России.
«Генеральный секретарь заявил, что, в то время как по всему миру ситуация с распространением нового коронавируса серьезная, можно называть распространение и в нашей стране этого зловредного инфекционного заболевания крупнейшим потрясением с момента ее основания»,— говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства (перевод по «РИА Новости»).
Американская помощь Украине в условиях экономических проблем в Соединенных Штатах не обоснована, заявил Дональд Трамп — младший, опубликовав в Instagram* карикатуру на президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, где последний танцует стриптиз.
Потенциальный отказ приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелесе президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару может стать унизительным ударом для лидера США Джо Байдена, сообщает газета The New York Times.