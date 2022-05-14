Будьте в Плюсе

Минпромторг Индии запретил экспорт пшеницы из-за скачка мировых цен

Индия запретила экспорт шпеницы с целью удержать контроль над внутренним рынков на фоне скачка мировых цен.
Lenta.ru
Как отмечается, экспорт пшеницы будет разрешен только в отношении "поставок, по которым был выдан безотзывный аккредитив".
Интерфакс
Индия является одним из крупнейших производителей пшеницы в мире, но большая часть производства направлена на внутренний рынок.
Коммерсантъ
Представители Минпромторга добавили, что правительство Индии привержено обеспечению продовольственной безопасности Индии и других уязвимых развивающихся стран, на которых негативно сказываются внезапные изменения на рынке пшеницы.
Аргументы и Факты

Подробнее о событии

Индия запретила экспорт пшеницы
RT на русском00:53
Министерство торговли и промышленности Индии объявило о запрете экспорта пшеницы
РИА Новости00:26
Самое цитируемое
Индия запретила экспорт пшеницы
Коммерсантъ00:58
Минпромторг Индии сообщил о запрете экспорта пшеницы из-за скачка мировых цен
Газета.Ru00:55
Минпромторг Индии запретил экспорт пшеницы из-за скачка мировых цен
Lenta.ru00:55
Власти Индии запретили экспорт пшеницы
Известия01:05
Индия запретила экспорт пшеницы в целях контроля за ростом внутренних цен
ТАСС00:36

Интересное

The Hill: Путин посчитал неуважением к России пренебрежение Запада к его Мюнхенской речи

Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году.
Известия23:49

Эксперт «Хуаньцю шибао» Дэшэн: оплата российского газа рублями пошатнула роль доллара

Контрмеры Москвы, введенные в ответ на антироссийские санкции, нанесли серьезный удар по положению доллара в международной финансовой системе, заявил в статье для "Хуаньцю шибао" эксперт Гао Дэшен.
РИА Новости22:53

Посол ЛНР в России Мирошник высказался о планах Киева мобилизовать один миллион человек

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале высказался о планах Украины мобилизовать один миллион человек.
Lenta.ru01:16

Структура Интер РАО прекратит поставки электроэнергии в Финляндию из-за проблем с оплатой

RAO Nordic Oy сообщила, что объемы электроэнергии, проданные на бирже Nord Pool с 6 мая, так и не были оплачены, в связи с чем компания из-за отсутствия денежных средств не может оплатить импорт электроэнергии из России.
Интерфаксвчера в 11:26

Ким Чен Ын назвал распространение коронавируса крупнейшим потрясением с основания КНДР

«Генеральный секретарь заявил, что, в то время как по всему миру ситуация с распространением нового коронавируса серьезная, можно называть распространение и в нашей стране этого зловредного инфекционного заболевания крупнейшим потрясением с момента ее основания»,— говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства (перевод по «РИА Новости»).
Коммерсантъ20:50

Трамп-младший раскритиковал Байдена из-за Украины и сравнил Зеленского со стриптизершей

Американская помощь Украине в условиях экономических проблем в Соединенных Штатах не обоснована, заявил Дональд Трамп — младший, опубликовав в Instagram* карикатуру на президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, где последний танцует стриптиз.
РИА Новости18:54

NYT: бойкот Саммита Америк Мексикой и Бразилией может стать унижением для Байдена

Потенциальный отказ приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелесе президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару может стать унизительным ударом для лидера США Джо Байдена, сообщает газета The New York Times.
RT на русском22:54

Бибилов назначил референдум по вопросу присоединения Южной Осетии к России на 17 июля

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил на 17 июля референдум по вопросу вхождения республики в состав России.
РИА Новостивчера в 13:24

Минфин США намерен принять новые меры против обхода антироссийских санкций

Власти США намерены реализовать стратегию борьбы с различными финансовыми нарушениями и преступлениями, к которым они относят, в частности, обход антироссийских санкций.
ТАСС18:29