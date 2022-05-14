«Генеральный секретарь заявил, что, в то время как по всему миру ситуация с распространением нового коронавируса серьезная, можно называть распространение и в нашей стране этого зловредного инфекционного заболевания крупнейшим потрясением с момента ее основания»,— говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства (перевод по «РИА Новости»).