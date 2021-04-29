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Минпромторг, Минсельхоз и ФАС предложат меры по снижению экспорта гречки

В Минсельхозе отметили, что объемы производства круп в России позволяют как удовлетворять спрос предприятий, так и обеспечивать потребности населения. Власти с 2020 года сдерживают цены на социально значимые продукты.В источнике
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С чего всё началось

«Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС необходимо оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объёмов экспорта гречихи в текущем году», — говорится
 на сайте кабмина по итогам совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые потребительские товары.

Подробнее о событии

В правительстве анонсировали предложения по снижению объемов экспорта гречки

Ведомости05:23

Минпромторг, Минсельхоз и ФАС предложат меры по снижению экспорта гречки

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Минпромторг, Минсельхоз и ФАС представят предложения о снижении экспорта гречки

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Кабмин России поручил проработать снижение объёма экспорта гречихи

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Минпромторг, Минсельхоз и ФАС проработают вопрос снижения экспорта гречихи

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