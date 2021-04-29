Минпромторг, Минсельхоз и ФАС предложат меры по снижению экспорта гречки
В Минсельхозе отметили, что объемы производства круп в России позволяют как удовлетворять спрос предприятий, так и обеспечивать потребности населения. Власти с 2020 года сдерживают цены на социально значимые продукты.В источнике
С чего всё началось
«Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС необходимо оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объёмов экспорта гречихи в текущем году», — говорится
на сайте кабмина по итогам совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые потребительские товары.