Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

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Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга. По итогам проверок, проведенных в этом году, выяснилось, что недолив в Центральном федеральном округе составлял от 50 до 90 мл на 10 литров (при норме в 25 мл).

Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза

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