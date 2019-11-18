Общество
Российская газетаМинпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза
Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга. По итогам проверок, проведенных в этом году, выяснилось, что недолив в Центральном федеральном округе составлял от 50 до 90 мл на 10 литров (при норме в 25 мл).
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Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.ТАССвчера в 19:02
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Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом
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Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
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Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании
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Политика
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После выхода Великобритании из Евросоюза санкции в отношении российского бизнеса могут быть усилены.
Политика
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
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