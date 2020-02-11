Общество
Владивосток-НовостиМинпромторг Приморья борется за китайские овощи
Сотрудники минпромторга Приморья планируют встретиться со специалистами Россельхознадзора и карантинной службой Китая, чтобы обсудить возобновление поставок овощей в край, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
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Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Общество
На Водонаеву написали второе заявление в полицию
Жительница Москвы подала заявление в полицию на модель Алену Водонаеву.
Происшествия
Бывшим полицейским назначили длительные сроки
Хоккей
«Сибирь» прервала победную серию, проиграв «Куньлуню»
Экономика
Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Общество
Четыре страны отказались принять лайнер Westerdam из-за коронавируса
Армия и оружие
В Идлибе сбит сирийский вертолет
Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»
«Газпром» рассчитывает запустить газопровод «Северный поток – 2» в конце 2020 года, говорится в презентации нефтяной компании, подготовленной ко Дню инвестора предприятия.
Политика
Экс-президентам РФ предлагают разрешить пожизненно быть сенаторами
Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями
Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.
Энергетика
«Газпром» заявил об отсутствии планов по разделу компании
Идеи раздела «Газпрома» на добывающую и транспортную компании и либерализации экспорта газа (трубопроводный газ в России может экспортировать только «Газпром») «не имеют поддержки руководства страны».
Происшествия
Доцент Соколов останется в «Бутырке» до середины апреля
Историк Соколов остается в Москве до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля.
Авто
Деньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте
Средств, выделенных государством в рамках программ льготного автокредитования в январе 2020 года, хватит еще примерно на 1,5 месяца.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Общество
Airbus показал модель пассажирского «смешанного крыла»
Концерн Airbus на авиасалоне в Сингапуре представил модель пассажирского самолета, который создан по схеме «смешанного крыла» с двигателями, установленными в хвостовой части, пишет Bloomberg, сравнивая проект лайнера с летающими аппаратами из фильмов «Звездные войны».
Здоровье
Медсестра из Германии рассказала, в чем российские врачи лучше немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц после работы в больнице Нижнего Новгорода заявила, что российским медикам нужно проходить курсы вежливости, хотя в отдельных профессиональных аспектах они превосходят немецких коллег.
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan вышел на тесты
Здоровье
Эпидемиолог: коронавирус может затронуть 60% населения планеты
Эпидемия коронавируса нового типа может распространиться на две трети населения Земли, заявил ведущий гонконгский эпидемиолог, профессор Габриэль Лян.
Политика
Зеленский уволил представителя Украины в минской группе
Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.
Армия и оружие
На улицах США замечен похожий на Т-90 танк
На улицах США замечена боевая машина, которая по виду напоминает российский танк Т-90.
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял.
Гаджеты
На чехлы для неанонсированного iPhone уже открыт приём заказов
Стоит отметить, что у Alibaba и Amazon тоже есть чехлы для еще не анонсированного смартфона iPhone SE 2. Такая практика применяется не первый год, когда производители начинают выпускать чехлы за несколько недель до презентации новых iPhone.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
Происшествия
Полиция задержала пранкера за розыгрыш на тему коронавируса в метро
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги
Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.
Экономика
Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях
Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.