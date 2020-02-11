Общество

Владивосток-НовостиВладивосток-НовостиМинпромторг Приморья борется за китайские овощи

Сотрудники минпромторга Приморья планируют встретиться со специалистами Россельхознадзора и карантинной службой Китая, чтобы обсудить возобновление поставок овощей в край, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
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Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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В Идлибе сбит сирийский вертолет

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Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.
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Энергетика

«Газпром» заявил об отсутствии планов по разделу компании

Идеи раздела «Газпрома» на добывающую и транспортную компании и либерализации экспорта газа (трубопроводный газ в России может экспортировать только «Газпром») «не имеют поддержки руководства страны».
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Средств, выделенных государством в рамках программ льготного автокредитования в январе 2020 года, хватит еще примерно на 1,5 месяца.
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Медсестра из Германии Мария Герлиц после работы в больнице Нижнего Новгорода заявила, что российским медикам нужно проходить курсы вежливости, хотя в отдельных профессиональных аспектах они превосходят немецких коллег.
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Эпидемиолог: коронавирус может затронуть 60% населения планеты

Эпидемия коронавируса нового типа может распространиться на две трети населения Земли, заявил ведущий гонконгский эпидемиолог, профессор Габриэль Лян.
Газета.Ru 09:12
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Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.
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На улицах США замечен похожий на Т-90 танк

На улицах США замечена боевая машина, которая по виду напоминает российский танк Т-90.
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