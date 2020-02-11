Сотрудники минпромторга Приморья планируют встретиться со специалистами Россельхознадзора и карантинной службой Китая, чтобы обсудить возобновление поставок овощей в край, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Экономика Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.

Армия и оружие В Идлибе сбит сирийский вертолет Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.

Энергетика «Газпром» заявил об отсутствии планов по разделу компании Идеи раздела «Газпрома» на добывающую и транспортную компании и либерализации экспорта газа (трубопроводный газ в России может экспортировать только «Газпром») «не имеют поддержки руководства страны».

Общество Airbus показал модель пассажирского «смешанного крыла» Концерн Airbus на авиасалоне в Сингапуре представил модель пассажирского самолета, который создан по схеме «смешанного крыла» с двигателями, установленными в хвостовой части, пишет Bloomberg, сравнивая проект лайнера с летающими аппаратами из фильмов «Звездные войны».

Здоровье Медсестра из Германии рассказала, в чем российские врачи лучше немецких Медсестра из Германии Мария Герлиц после работы в больнице Нижнего Новгорода заявила, что российским медикам нужно проходить курсы вежливости, хотя в отдельных профессиональных аспектах они превосходят немецких коллег.

Политика Зеленский уволил представителя Украины в минской группе Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.

Гаджеты На чехлы для неанонсированного iPhone уже открыт приём заказов Стоит отметить, что у Alibaba и Amazon тоже есть чехлы для еще не анонсированного смартфона iPhone SE 2. Такая практика применяется не первый год, когда производители начинают выпускать чехлы за несколько недель до презентации новых iPhone.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.