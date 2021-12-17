Эдди Джордан считает несостоятельными разговоры о возможном досрочном расставании Льюиса Хэмилтона с Формулой 1 и уверен, что семикратный чемпион вернётся в следующем сезоне, чтобы с новыми силами продолжить борьбу за победы.
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и личный посланник генерального секретаря ООН по Западной Сахаре Стаффан де Мистура обсудили в пятницу по телефону перспективы западносахарского урегулирования.