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Минпромторг РФ может пересмотреть правила начисления налога на роскошь в 2022 году

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Минпромторг РФ обсуждает повышение начальной планки стоимости автомобилей, подпадающих под повышенный транспортный налог.
Автоновости дня
Владельцы машин дороже 5 млн рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, а на автомобили с ценником выше 10 млн рублей и возрастом до 10 лет - в тройном.
ТАСС
В РОАД сообщали, что с 2014 года существенно изменились не только курсы валют, но и цены на машины, «взлетевшие» минимум на 60%.
Тарантас Ньюс
Этим словосочетанием назвали повышающий коэффициент транспортного налога для дорогих моделей авто.
Российская газета

Подробнее о событии

Минпромторг РФ может изменить правила начисления налога на роскошь в 2022 году
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Минпромторг обсуждает повышение цен на машины, подпадающие под «налог на роскошь»
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