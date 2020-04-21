Экономика
Российская газетаМинпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
По итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики утвержден перечень системообразующих организаций. В него внесены 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
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Общество
В Москве аннулируют пропуска, не прошедшие проверку
Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 12:59
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в США достигло почти 45 тысяч
Число умерших в Соединённых Штатах пациентов с коронавирусной инфекцией почти достигло 45 тыс. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 21:36
Энергетика
Цена нефти Brent упала до $18 за баррель
Впервые с декабря 2001 года стоимость нефти марки Brent упала ниже $18 за баррель.
Коммерсантъ 14:05
Футбол
«Ливерпуль» — «Атлетико». Матч на «Энфилде» мог стать причиной распространения коронавируса
В некоторых смертях от коронавируса в Ливерпуле винят матч на «Энфилде», который посетили более 52 тысяч фанатов, в том числе — 3000 болельщиков из Мадрида, в котором на тот момент уже частично действовал карантин.
LiveSport.ru 16:40
Происшествия
79 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области
Четыре новых случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области.
Твой Иркутск 21:22
Шоу-бизнес
Лечащий врач Даны Борисовой прокомментировал ее состояние
На фоне всеобщего ажиотажа лечащий врач Даны прокомментировал ее состояние.
Paparazzi.ru 05:03
Общество
Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена
Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
Общество
В Республике Алтай закрыли границы одного из районов
Обязательная двухнедельная самоизоляция для прибывающих на территорию республики, переход персонала госучреждений с круглосуточным режимом работы на вахтовый метод, закрытие границ Турочакского района, где были выявлены заболевшие COVID-19 строители из Томска – вот основные изменения, озвученные сегодня Главой РА Олегом Хорохординым .
SM News 04:02
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru 05:57
Гаджеты
В Сети появились качественные рендеры смартфона Oppo A92s
Качественные рендеры девайса накануне появились на просторах социальных сетей.
NewInform 19 апреля в 02:54
Общество
Москвичей с ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции
Жителей Москвы с симптомами ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции, даже если у них не выявили коронавирусную инфекцию.
ТВ Центр 07:55
Общество
В ВОЗ оценили состояние российской системы здравоохранения
Спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что в условиях распространения эпидемии коронавируса РФ смогла сохранить свою систему здравоохранения.
Life.ru 14:50
Общество
Дуров предрек цивилизационный сдвиг из-за коронавируса
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что мир может ожидать «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения» после пандемии коронавируса.
РБК 21:34
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости 16:33
Здоровье
«Уральский институт кардиологии» закрыли на карантин
О закрытии «Уральского института кардиологии» на карантин сообщили 66.RU сотрудники кардиоцентра.
66.ru 10:09
Общество
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
Lenta.ru 21:09
Футбол
«Барселона» продаст права на переименование «Камп Ноу»
Совет директоров под руководством президента Жозепа Бартомеу принял решение о передач прав собственности на «Камп Ноу» на период 2020-2021 годов фонду, который будет заниматься сбором средств для инвестиций в исследовательские проекты, осуществляемые в Каталонии и во всем остальном мире для борьбы с последствиями COVID-19.
Metaratings 09:44
Политика
Коронавирус приостановил развертывание ЗРС С-400 на территории Турции
Планы Турции по завершению развертывания и постановке на боевое дежурство российских ЗРС С-400 "Триумф" отложены из-за вспышки коронавируса.
Газета.Ru 06:19
Здоровье
Станислав Мелюков: в Белогорске есть 2 подозрительных случая на COVID
В Белогорске 21 апреля стали появляться сообщения, что в городе якобы появились новые подозрительные случаи коронавируса и эти люди являются пациентами терапевтического отделения Белогорской горбольницы.
Амур.инфо 19:31
Автоспорт
Себастьян Феттель отказался от предложения Ferrari по новому контракту
Autosport.com.ru 05:54
Авто
В России дополнен список авто, попадающих под налог на роскошь
SpeedMe вчера в 23:21
Происшествия
Мужчина вместе с трактором провалился в воду в Архаринском районе
Тракториста спасли пожарные, которые возвращались с тушения природного пала. Происшествие случилось в выходные в Архаринском районе.
Телепорт 21:04
Общество
Роспотребнадзор призвал магазины продавать продукты упакованными
Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты - товары следует продавать заранее упакованными.
Газета.Ru 09:25