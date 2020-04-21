Экономика
Российская газетаМинпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
По итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики утвержден перечень системообразующих организаций. В него внесены 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
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Энергетика
Цена нефти WTI вернулась к положительному значению
Цена нефти WTI с поставкой в мае поднялась до отметки $1,10 за баррель. Такие цены действуют на утро вторника на поставки в мае.
Реальное время вчера в 23:10
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Здоровье
В Приморье два отделения краевой больницы закрылись на карантин
Владивосток, 21 апреля 2020, 07:26 — REGNUM Два отделения «тысячекоечной» больницы в Приморье закрылись на карантин из-за коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:26
Здоровье
В Кузбассе зафиксировали еще девять случаев COVID-19
По данным на вторник, в Кузбассе выявлены 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 00:47
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом
Как заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, пик наступит в начале мая или раньше, а затем последует плато.
Брянские новости вчера в 22:00
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
Общество
Передвижение нижегородцев отследят по их телефонам
Правительство Нижегородской области и компания «Мегафон» запустили совместный проект по контролю за перемещением жителей на остове данных станций сотовой связи.
Newsroom24 вчера в 16:59
Армия и оружие
Стал известен срок спуска на воду носителя «Посейдонов»
АПЛ "Хабаровск" будет спущен на воду через месяц-два. Стал известен срок спуска на воду носителя "Посейдонов".
Piter.tv вчера в 05:31
Общество
Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями
Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru вчера в 11:34
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском вчера в 03:02
Происшествия
Генпрокуратура направила в суд дело о крушении SSJ100 в Шереметьево
РИА Новости вчера в 07:23
Экономика
Губернатор Красноярского края представил антикризисный план
Губернатор Александр Усс представил краевой антикризисный план.
7 канал Красноярск вчера в 08:54
Политика
В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса
Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM вчера в 22:45
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса
Амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 является знаковым событием для борьбы с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 22:27
Футбол
Леонид Кучук может возглавить минское «Динамо»
Бывший наставник "Ростова" Леонид Кучук может стать главным тренером минского "Динамо", отмечает "Прессбол".
ProstoProSport вчера в 09:02
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone планируют добавить ивенты в духе Fortnite
Infinity Ward хочет позаимствовать шаблон, по которому делались ивенты для Fortnite, и создать мероприятия для Call of Duty: Warzone.
CyberSport.ru 19 апреля в 05:45
Гаджеты
Стало известно, как будет выглядеть iPhone 12
Инсайдер Йон Проссер рассекретил данные о внешнем виде грядущего iPhone, который будет представлен осенью и, вероятно, получит порядковый номер 12.
Российская газета вчера в 08:02
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 19 апреля в 07:56
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
Авто
В России расширен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Список автомобилей, попадающих под налог на роскошь, каждый год пополняется новыми моделями.
Новые автомобили 00:05
Гаджеты
5G-смартфон Sony Xperia 5 II красуется на рендерах
3DNews вчера в 01:49
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Общество
Госдума приняла законопроект о цифровизации населения
Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели вчера в 11:08
Здоровье
У работника Ульяновской подстанции скорой помощи выявили коронавирус
По словам Виктора Мишарина, 15 апреля сотрудница подстанции, которая осуществляет допуск водителей автомобилей скорой помощи к работе, приступила к своим должностным обязанностям, спустя время почувствовала себя плохо, была обследована и госпитализирована в Центральную городскую клиническую больницу.
Misanec.ru вчера в 12:03
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Коммерсантъ вчера в 16:41