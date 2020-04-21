Экономика
Российская газетаМинпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
По итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики утвержден перечень системообразующих организаций. В него внесены 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
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Общество
Вернувшихся из Турции туристов закроют в обсерваторах
Челябинск, 21 апреля 2020, 07:23 — REGNUM Вернувшиеся из Турции на Урал туристы будут на две недели размещены в обсерваторах.
REGNUM 00:23
Культура
Дэвид Линч рассказал, каким будет мир после пандемии COVID-19
На вопрос издания, как Линч представляете себе развитие человечества после пандемии коронавируса, он ответил, что мир и люди станут лучше.
МИР 24 вчера в 20:55
Здоровье
Врач Мясников заявил о знаковом событии для лечения коронавируса
Врач Александр Мясников заявил, что амбулаторное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 можно считать знаковым событием для борьбы с болезнью.
Газета.Ru вчера в 22:59
Экономика
Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году
Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
РБК вчера в 17:37
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на площадке ICE.
РИА Новости вчера в 13:48
Энергетика
Цена WTI стала отрицательной впервые в истории
Интерфакс вчера в 14:20
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru вчера в 14:41
Политика
CNN: США проверяют данные разведки об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Власти США проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына.
Газета.Ru вчера в 23:40
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском вчера в 08:07
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм вчера в 04:59
Общество
В России запретили продажу алкоголя в жилых домах
В России запретили продажу алкоголя в объектах общепита площадью менее 20 квадратных метров, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
Daily вчера в 09:36
Общество
В Пермском крае опубликовали карту распространения коронавируса
На Сайте губернатора и Правительства Пермского края появилась карта распространения коронавируса.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края вчера в 01:41
Общество
Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам
Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса.
Дождь вчера в 09:11
Происшествия
Китайские врачи почернели из-за коронавируса
Причиной неестественного цвета кожи двух врачей стал гормональный дисбаланс, вызванный повреждением печени в результате распространения коронавируса по организму, заявили в клинике.
Lenta.ru вчера в 16:13
Гаджеты
Apple выпустит новые бюджетные AirPods в мае
Блогер-инсайдер Джон Проссер, известный своими точными прогнозами в отношении Apple, заявил о том, что уже в мае 2020 года компания может представить новую версию беспроводных наушников AirPods.
Газета.Ru вчера в 05:00
Политика
В Канаде планируют ужесточить закон об оружии после массовой стрельбы
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ужесточить закон о владении огнестрельным оружием после массовой стрельбы в провинции Новая Шотландия, в результате которой погибли 18 человек, сообщает телеканал CTV.
РИА Новости вчера в 22:06
Здоровье
В Уфе главврач РКБ имени Куватова уходит на самоизоляцию
С 21 апреля у сотрудников медучреждения начинается двухнедельный период самоизоляции.
Башинформ вчера в 07:58
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском вчера в 07:42
Экономика
Губернатор Красноярского края представил антикризисный план
Губернатор Александр Усс представил краевой антикризисный план.
7 канал Красноярск вчера в 08:54
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Общество
В Кузбассе зарегистрировано еще 9 случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Правоохранительный портал Кузбасса 00:19
Футбол
В ноябре 2012-го я в запасе с «Барсой», через год – уже бармен и разливаю текилу. Открытое письмо вратаря «Спартака»
Как за год может перевернуться жизнь. В 2012 году «Спартак» играл в Лиге чемпионов, а в Москву приезжала праймовая «Барселона».
Sports.ru вчера в 08:07
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Политика
Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца
Московский Комсомолец вчера в 10:21
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
Общество
Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом
Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости вчера в 12:24
Политика
В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса
Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM вчера в 22:45