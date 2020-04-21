Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинпромторг РФ обновил список системообразующих организаций

По итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики утвержден перечень системообразующих организаций. В него внесены 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Минпромторг внес 246 компаний в перечень системообразующих предприятий

Известия22:25

Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих предприятий

Коммерсантъ21:58

Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих предприятий

ТАСС18:03

В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

RT на русском19:34

Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих предприятий

РИА Новости18:06

В перечень системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

РБК20:11

Системообразующие. Минэнэрго согласовало первый список ключевых компаний

ФедералПресс09:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 23:26, Ашберн
Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
539
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,9K
Происшествия

Увеличилось число жертв врача-убийцы из канадской Новой Шотландии

Число жертв 51-летнего зубного протезиста Габриэля Уортмана, который без видимых причин устроил бойню в канадской провинции Новая Шотландия, возросло до 18 человек, сообщает CTV News.
Вести.Ru 11:31
418
Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
6
Политика

В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса

Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM 22:45
15
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru 22:53
55
Технологии

Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций

Коронавирус мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, что может значительно усложнить борьбу с распространением пандемии.
Lenta.ru 20:59
12
Здоровье

Полпред Президента в Сибири допустил ужесточение карантина

В целом по России зарегистрирован 47 121 инфицированный.
ИА 1-Line 06:13
Общество

Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
9
Авто

Новый Mercedes-Benz C-Class получит квадратный планшет в салоне

Компания Mercedes-Benz работает над новым поколением седана C-Class в кузове W206.
Автоновости дня 01:31
Здоровье

Сергей Цивилёв прокомментировал слова президента

Глава Кузбасса оперативно отреагировал на слова Владимира Путина о эффективности мер борьбы с распространением коронавируса на территории региона.
Московский комсомолец Кузбасс 08:48
Политика

На Украине наградили бывшего эсэсовца

Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
21
Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 153

Количество выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 28 человек и достигло 153.
Известия 23:18
102
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
7
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
8,8K
Общество

В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
3,5K
Общество

Режим самоизоляции в России могут продлить до середины мая

Москва, 21 апреля 2020, 02:21 — REGNUM Граждан России, возможно, ожидает продление режима самоизоляции до середины мая 2020 года, передаёт 20 апреля РБК со ссылкой на источники, близкие к федеральным властям.
REGNUM 19:21
3,9K
Общество

Треть россиян просят перенести майские праздники

Треть россиян поддержали идею переноса майских праздников на более позднее время.
Gazeta.SPb 14:55
182
Армия и оружие

Ракета «Нудоль» смогла достичь гиперзвуковой скорости

Источники агентства отмечают, что тестирование ракеты осуществлялось на космодроме «Плесецк», расположенном в Республике Коми.
ГЛАС.RU 06:55
96
Энергетика

Цена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель

Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась ниже $9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 12:29
2,3K
Экономика

S7 и «Победа» не смогут получить отсрочку при уплате налогов

Авиакомпании могут не получить отсрочку при уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов во втором квартале 2020 года.
РБК 22:59
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Коммерсантъ 16:41
3,4K
Общество

Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции

На следующей неделе медики возможно отметят "первые признаки выхода на плато" по коронавирусу.
РИА Новости Крым вчера в 08:15
3,9K
Общество

В Якутии за сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом

Якутск, 21 апреля 2020, 05:36 — REGNUM На утро 21 апреля в Якутии зарегистрировано 116 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 22:36
Общество

Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом

Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости 12:24
637
Общество

Оперативная информация по заболеваемости коронавирусом в Хакасии на 20 апреля

В обсерваторе по состоянию на 20 апреля находятся 25 человек.
Республиканская Телевизионная Сеть 09:13
3
Здоровье

В Амурской области выявлено два новых случая коронавируса

В Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
АСН24 вчера в 03:47
21
Шоу-бизнес

Стало известно необычное имя дочери Данилы Козловского

Звёздная пара Ольги Зуевой и Данилы Козловского рассекретили имя новорождённой дочки. Малышка родилась в начале марта.
Вестник 08:21
13
Общество

Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм 04:59
9
Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
2,6K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное