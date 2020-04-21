По итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики утвержден перечень системообразующих организаций. В него внесены 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Общество СК пообещал пресекать пранки во время дистанционного обучения Следственный комитет 20 апреля отметил растущее число сообщений о пранках в отношении преподавателей во время дистанционного обучения. 102

Общество В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве. 3,5K

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Авто Mercedes отзывает в России 489 автомобилей Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 489 автомобилей E-Class (W213), S-Class (W222 и W217), G-Class (W463) и AMG GT (W290). 5

Политика Великобритания возобновила переговоры по Brexit Переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза, прерванные в связи с пандемией коронавируса, возобновились, 20 апреля сообщает Independent.

Политика В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН. 15

Шоу-бизнес Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру Еще недавно бушевал скандал о том, что внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко продала квартиру актрисы в Санкт-Петербурге без согласия старших членов семьи. 3

Общество Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса. 60

Общество «Яндекс» проводит бесплатное тестирование на коронавирус «Яндекс» проводит акцию из собственных средств, которые выделил для этого ранее в фонд проекта, а также с помощью партнеров, в число которых входят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG с долей инвестиций Российского фонда прямых инвестиций. 388

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Общество В российских городах прошли виртуальные митинги В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными. 3,3K

Экономика Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка. 782