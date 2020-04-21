Экономика
Российская газетаМинпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
По итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики утвержден перечень системообразующих организаций. В него внесены 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
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Общество
СК пообещал пресекать пранки во время дистанционного обучения
Следственный комитет 20 апреля отметил растущее число сообщений о пранках в отношении преподавателей во время дистанционного обучения.
Право.ру 07:20
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru 22:53
Общество
Число зараженных коронавирусом превысило 60 человек в Забайкалье
В Забайкалье за прошедшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на шесть.
Московский Комсомолец Чита 21:52
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay
«Вероятно в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» («take or pay»)», — написал Медведев.
РБК 17:20
Авто
Mercedes отзывает в России 489 автомобилей
Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 489 автомобилей E-Class (W213), S-Class (W222 и W217), G-Class (W463) и AMG GT (W290).
Автоновости дня 04:03
Политика
Великобритания возобновила переговоры по Brexit
Переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза, прерванные в связи с пандемией коронавируса, возобновились, 20 апреля сообщает Independent.
ИА Красная Весна 16:49
Энергетика
Цена американской нефти вернулась к положительному значению
Цена американской нефти марки WTI вернулась к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru 21:27
Политика
В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса
Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM 22:45
Шоу-бизнес
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру
Еще недавно бушевал скандал о том, что внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко продала квартиру актрисы в Санкт-Петербурге без согласия старших членов семьи.
StarHit.ru вчера в 14:02
Происшествия
Молодая девушка пропала без вести в Кузбассе
VSE42.RU 10:29
Общество
Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам
Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса.
Дождь 09:11
Происшествия
В городе Ревда Свердловской области ввели план-перехват после подрыва банкомата грабителем
План-перехват ввели в городе Ревда Свердловской области после подрыва банкомата с целью ограбления, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
ТАСС 15:22
Авто
Haval F7 стал самым популярным китайским авто в России
Китайская компания Haval реализовала 1 658 кроссоверов F7, опередив прежнего лидера Geely Atlas, продажи которого составили 1 628 единиц.
RuNews24.ru 03:17
Технологии
«ВКонтакте» назвала главные желания россиян
Социальная сеть "ВКонтакте" рассказала, о чем мечтают россияне, находящиеся в режиме самоизоляции.
Вести.Ru 13:26
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
8 % предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передаёт «РИА Новости».
Сиб.фм 04:59
Общество
«Яндекс» проводит бесплатное тестирование на коронавирус
«Яндекс» проводит акцию из собственных средств, которые выделил для этого ранее в фонд проекта, а также с помощью партнеров, в число которых входят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG с долей инвестиций Российского фонда прямых инвестиций.
Вести Подмосковья 13:41
Энергетика
Цена на нефть снизилась до доллара
Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru 14:10
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
Общество
Три вывозных рейса в Россию из Бангкока запланированы на 22-23 апреля
Авиакомпании "Сибирь" и "Уральские авиалинии" 22 и 23 апреля планируют выполнить три вывозных рейса из Бангкока.
ТАСС 17:41
Общество
Власти области не собираются вводить новые ограничения из-за пандемии
Правительство Новосибирской области не собирается вводить новые ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса.
РБК Новосибирск 01:21
Общество
Сахалинцев просят воздержаться от поездок на природу в майские праздники
Областные власти рекомендуют жителям воздержаться от поездок на природу в майские праздники и от разведения костров.
Сахалин.Инфо 20:46
Здоровье
В Ульяновской области количество зараженных достигло 187
По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, в регионе зафиксировано 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
RuNews24.ru 08:47