Экономика
Российская газетаМинпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
По итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики утвержден перечень системообразующих организаций. В него внесены 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 00:20, Ашберн
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ из-за коронавируса
Жители одного из наиболее пострадавших округов США подали в окружной суд иск против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Росбалт вчера в 23:01
Здоровье
Скабеева считает, что людей нужно пугать коронавирусом
Рассказывать "страшилки" про коронавирус необходимо, чтобы убедить россиян соблюдать самоизоляцию и сдержать распространение инфекции, заявила телеведущая Ольга Скабеева.
РИА Новости вчера в 23:38
Космос
SpaceX планирует запуск ракеты с 60 спутниками Starlink 22 апреля
Как сообщает пресс-служба SpaceX, благоприятный прогноз погоды позволил перенести запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой микроспутников Starlink с 23 на 22 апреля.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
Общество
Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями
Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru вчера в 11:34
Общество
В Свердловской области до середины мая запретили охоту
Сегодня, 20 апреля, вступил в силу Указ Главы Свердловской области, согласно которому в регионе до 15 мая в регионе запрещена охота.
Уральский меридиан вчера в 10:33
Общество
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Энергетика
Цена WTI стала отрицательной впервые в истории
Майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят сейчас минус $2 за баррель, сообщает Dow Jones.
Интерфакс вчера в 14:20
Общество
Работающим курянам старше 65 лет продлят больничный
Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня оформления.
Курская правда 18 апреля в 11:38
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Политика
Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца
Московский Комсомолец вчера в 10:21
Политика
Мурашко предложил подумать о модернизации системы здравоохранения
Ситуация с пандемией коронавируса позволяет сегодня подумать о модернизации российской системы здравоохранения, в том числе и для противодействия подобным вызовам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 19 апреля в 10:46
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Муцениеце
Ранее Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом.
News.ru 19 апреля в 07:41
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
Происшествия
В Красноярске арестовали возможного похитителя 10 миллионов рублей
Одного мужчину удалось арестовать ещё в феврале, а второго возможного мошенника задержали накануне.
Городские новости. Красноярск вчера в 22:54
Происшествия
В Новосибирской области выявили три новых случая коронавируса
Три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:04
Шоу-бизнес
Тимати отнимает у Клавы Коки её сценическое имя
Bimru.ru вчера в 08:05
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
Авто
В России расширен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Список автомобилей, попадающих под налог на роскошь, каждый год пополняется новыми моделями.
Новые автомобили 00:05
Биатлон
СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб национальных сборных команд на сезон-2020/21.
News.ru вчера в 07:59
Общество
В Якутии выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в прошедшие сутки в Якутии увеличилось на 19 человек, 19 апреля сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 19 апреля в 07:54
Общество
В России предложили возобновить работу школ и детсадов
В России могут возобновить свою работу закрытые из-за коронавируса школы и детские сады, считает заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов.
9111.ru вчера в 14:18
Хоккей
Григоренко перешел из ЦСКА в «Коламбус»
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Михаил Григоренко стал хоккеистом «Коламбус Блю Джекетс».
Нева Спорт вчера в 10:41
Энергетика
Цена WTI стала отрицательной впервые в истории
Майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят сейчас минус $2 за баррель, сообщает Dow Jones.
Интерфакс вчера в 14:20
Общество
Жители Владикавказа протестуют против режима самоизоляции
FreeNews-Volga вчера в 07:56
Экономика
Айсен Николаев подписал Указ о поддержке малого бизнеса
По словам главы Якутии, в рамках дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса сегодня подписан Указ, которым предусматривается ряд мер по субсидированию процентных ставок и арендных платежей, а также по поддержке многодетных ИП и предпринимателей—многодетных матерей.
Якутия Daily вчера в 22:41
Общество
В Балтайском районе ввели карантин
Сегодня на заседании оперативного штаба региона было объявлено о карантине в Балтайском районе. Ранее на карантин закрыли Ершов.
ProBalakovo вчера в 11:58
Общество
Голикова назвала серьезные очаги коронавируса в России
В России есть серьезные очаги коронавируса. Татьяна Голикова, занимающая пост вице-премьера, назвала места с высоким риском заражения.
Дни24 вчера в 10:30