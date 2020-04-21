По итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики утвержден перечень системообразующих организаций. В него внесены 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 868

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 3,8K

Здоровье На Колыме двое врачей заразились коронавирусом Двое фельдшеров из больницы поселка Ягодное на Колыме заразились коронавирусом после того, как осмотрели больных опасной инфекцией в артели "Кривбасс", где заразились сразу 59 человек, сообщил на совещании в правительстве региона губернатор Сергей Носов.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,4K

Энергетика Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель. 2

Общество Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 810

Энергетика Цена на нефть WTI с поставкой в мае впервые стала отрицательной Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые стала отрицательной, составив минус $2 за баррель, свидетельствуют данные Dow Jones 20 апреля. 2

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 2,6K

Общество Треть россиян высказываются за перенос майских праздников Больше 30 процентов россиян выступают за перенос майских праздников на другие даты, чтобы отдохнуть после самоизоляции. 188

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк идет на поправку По информации Telegram – канала Mash, подвижки в лечении актрисы уже дали свой результат – теперь ее могут возить в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам. 156

Общество Скабеева призвала пугать россиян для борьбы с коронавирусом Скабеева отметила, что именно рассказы об отрицательной статистике лучше способствуют соблюдению самоизоляции гражданами, чем сообщения об успехах в борьбе с заболеванием. 20

Общество О странностях коронавируса рассказал главный инфекционист ФМБА Инфекционист Владимир Никифоров в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» заявил, что коронавирус является странным для эпидемиологии явлением. 868

Политика Трамп намерен приостановить иммиграцию в США Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса. 70