Экономика
Российская газетаМинпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
По итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики утвержден перечень системообразующих организаций. В него внесены 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
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Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
Технологии
Beeline сменил идентификатор сети ради рекламы своего сервиса BeeFree
Идентификатор сети «Вымпелкома» изменился с Beeline на #beefree, пишут «Ведомости» со ссылкой на абонентов компании.
Давыдов.Индекс вчера в 12:03
Общество
Правительство РФ оставило миллионы людей без пособий по безработице
«Правительство оставляет миллионы людей без источников существования в условиях, когда у них нет никаких финансовых запасов», — возмущен Шеин.
REGNUM 18 апреля в 03:47
Гаджеты
В Xiaomi откроют доступ к MIUI 12 до мая
Следующая версия оболочки MIUI 12 пока еще не дебютировала, но производитель может открыть регистрацию до мая.
OAnews вчера в 00:12
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на площадке ICE.
РИА Новости вчера в 13:48
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
BFM.ru вчера в 08:25
Здоровье
На Колыме двое врачей заразились коронавирусом
Двое фельдшеров из больницы поселка Ягодное на Колыме заразились коронавирусом после того, как осмотрели больных опасной инфекцией в артели "Кривбасс", где заразились сразу 59 человек, сообщил на совещании в правительстве региона губернатор Сергей Носов.
РИА Новости 01:20
Футбол
Джикия рассказал о «фальшивых» друзьях
Матч ТВ вчера в 19:58
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru вчера в 14:41
Общество
В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы
В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19.
Вести.Ru 01:28
Общество
Роспотребнадзор назвал допустимое число работников в помещении
Роспотребнадзор назвал допустимое число работников в помещении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 18:21
Энергетика
Цена на нефть WTI с поставкой в мае впервые стала отрицательной
Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые стала отрицательной, составив минус $2 за баррель, свидетельствуют данные Dow Jones 20 апреля.
Известия вчера в 14:43
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Общество
Треть россиян высказываются за перенос майских праздников
Больше 30 процентов россиян выступают за перенос майских праздников на другие даты, чтобы отдохнуть после самоизоляции.
Астрахань FM вчера в 07:18
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку
По информации Telegram – канала Mash, подвижки в лечении актрисы уже дали свой результат – теперь ее могут возить в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам.
Newia.ru вчера в 11:16
Общество
Скабеева призвала пугать россиян для борьбы с коронавирусом
Скабеева отметила, что именно рассказы об отрицательной статистике лучше способствуют соблюдению самоизоляции гражданами, чем сообщения об успехах в борьбе с заболеванием.
Lenta.ru 01:32
Общество
О странностях коронавируса рассказал главный инфекционист ФМБА
Инфекционист Владимир Никифоров в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» заявил, что коронавирус является странным для эпидемиологии явлением.
Live24 вчера в 01:24
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Политика
Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
REGNUM вчера в 23:08
Общество
Коронавирус нашли у курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге
Заражение коронавирусом выявлено у курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
Авторадио вчера в 13:59
Здоровье
Оперативная информация по заболеваемости коронавирусом в Хакасии на 20 апреля
В обсерваторе по состоянию на 20 апреля находятся 25 человек.
Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 09:13
Здоровье
В Приморье два отделения краевой больницы закрылись на карантин
Владивосток, 21 апреля 2020, 07:26 — REGNUM Два отделения «тысячекоечной» больницы в Приморье закрылись на карантин из-за коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:26
Политика
ГА ООН приняла резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса
Все страны-члены Генассамблеи ООН поддержали резолюцию, призывающую не допустить случаев спекуляции вакциной от коронавируса, которую предполагается создать.
РИА Новости вчера в 22:25