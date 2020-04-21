Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинпромторг РФ обновил список системообразующих организаций

По итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики утвержден перечень системообразующих организаций. В него внесены 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
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