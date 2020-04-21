Экономика

RT на русскомRT на русскомВ список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который пока вошли 246 компаний из 15 отраслей.
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От «Калашникова» до «Мира хобби». Кого признал системообразующим Минпромторг

ТАССвчера в 07:34

В перечень системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

РБК20 апреля в 20:11

Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих

Коммерсантъ20 апреля в 21:58

Павловопосадская мануфактура вошла в список системообразующих предприятий

РИА Новостивчера в 03:54

В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

RT на русском20 апреля в 19:34

Утвержден список российских системообразующих предприятий

Комсомольская правда20 апреля в 18:35

Минпромторг сформировал свой список из 246 системообразующих компаний

Интерфакс20 апреля в 17:06
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Кино

Новый сезон «Смешариков» выйдет 18 мая

Деловое.ТВ вчера в 15:53
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Армия и оружие

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

Газета.Ru вчера в 07:05
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Транспорт

Грустите, вас снимают: пропусками водителей займутся камеры

C 22 апреля передвигающихся по Москве водителей начинают автоматически штрафовать за отсутствие цифрового пропуска.
Известия вчера в 17:02
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Общество

Максимальные выплаты по безработице смогут получить 3,2 млн россиян

В правительстве отметили, что пособия по безработице будут увеличены до одного МРОТа (12 130 рублей) в апреле, мае и июне 2020 года тем, кто был уволен и встал на учет в службу занятости после 1 марта.
Известия вчера в 11:36
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Политика

Россия убрала из санкционного списка двух украинских бизнесменов

На интернет-ресурсе правовой информации появилось постановление, согласно которому из санкционного списка РФ были исключены двое предпринимателей из Украины.
Discover24 вчера в 04:46
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Интернет

Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom

По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.
ПРАЙМ вчера в 19:01
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Общество

Роспотребнадзор не рекомендует покупателям самим взвешивать продукты

Дмитрий Феоктистов / ТАСС Роспотребнадзор не рекомендует покупателям самостоятельно взвешивать продукты в магазинах из-за коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 06:25
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Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
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Культура

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 20 апреля в 02:54
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Здоровье

В глазном центре Красноярска 89 человек заразились коронавирусом

На сайте Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали о том, что в глазном центре Красноярска зарегистрировали 89 случаев заражения коронавирусом, в том числе среди заболевших 13 сотрудников центра.
ТВ-Енисей вчера в 06:26
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Здоровье

У врача-реаниматолога из Покровской больницы подтвердился коронавирус

У врача реаниматолога-анестезиолога из Покровской больницы обнаружили коронавирус.
Piter.tv вчера в 15:50
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Здоровье

В США оценили вероятность второй волны коронавируса

Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
REGNUM вчера в 23:29
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Здоровье

Сразу 74 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Приморье

За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 случая заболевания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru вчера в 23:15
9
Здоровье

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Представитель ВОЗ подчеркнула, что показатель смертности от вызванных инфекцией заболеваний в РФ пока один из самых низких в мире, а принятые в стране меры по борьбе с коронавирусом соответствуют мировым рекомендациям.
ТАСС 20 апреля в 13:59
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Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
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Происшествия

В Казани возбудили уголовное дело против ректора КНИТУ

Возбуждено уголовное дело в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко.
Российская газета вчера в 12:25
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Общество

В Алтайском крае за сутки выявили 41 случай коронавируса

Лабораторно подтвержден 41 новый случай заболевания COVID-19, сообщил 21 апреля оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусом.В результате количество зарегистрированных случаев инфекции в крае выросло с 86 до 127-ми.
Алтайская правда вчера в 00:54
70
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Единоборства

Петр Ян: В UFC не хотят двух российских чемпионов

FightTime.ru вчера в 13:12
Космос

В NASA выяснили состав кометы Борисова, открытой в Крыму

Ученые предполагают, что комета может быть частью маленькой планеты, или же она сформировалась вокруг тусклой звезды - красного карлика Сотрудники космического агентства США (NASA) рассказали о межзвездной кометы Геннадия Борисова, открытой астрономом в августе 2019 года в Крыму.
SM News вчера в 08:41
2
Общество

Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 19:43
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Общество

Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире

О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия вчера в 18:45
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Общество

В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников

Ранее 17 апреля в Минпросвещения РФ заявили об отсутствии планов вносить изменения в организацию ЕГЭ из-за распространения коронавируса, для всех участников будут созданы равные условия.
Известия вчера в 17:18
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг телесезона

КиноПоиск вчера в 13:09
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Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
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Происшествия

В челябинских больницах находятся 48 человек с коронавирусом

Челябинск, 19 апреля 2020, 09:01 — REGNUM В больницах Челябинской области на госпитализации остаются 48 человек с коронавирусом.
REGNUM 19 апреля в 02:01
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Общество

В Якутии зарегистрировано 10 новых случаев коронавируса

На 22 апреля ситуация в республике стабильная: новых случаев заражения коронавирусом — десять: два по Якутску (члены семьи одного из ранее заболевших) и восемь положительных анализов дал вахтовый поселок строителей автомобильной дороги «Вилюй» в Сунтарском улусе, где ранее были уже выявлены двое больных.
Якутия Daily вчера в 22:13
Общество

Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена

Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews вчера в 11:37
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Футбол

Все клубы Серии А согласились доиграть сезон

Ранее совет Серии А подтвердил намерение завершить сезон-2019/20, при этом СМИ сообщали, что семь клубов выступали против.
Матч ТВ вчера в 09:49
Общество

Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
Москва 24 вчера в 07:35
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