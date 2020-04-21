Экономика
RT на русскомВ список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний
По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который пока вошли 246 компаний из 15 отраслей.
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Кино
Новый сезон «Смешариков» выйдет 18 мая
Деловое.ТВ вчера в 15:53
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
Газета.Ru вчера в 07:05
Транспорт
Грустите, вас снимают: пропусками водителей займутся камеры
C 22 апреля передвигающихся по Москве водителей начинают автоматически штрафовать за отсутствие цифрового пропуска.
Известия вчера в 17:02
Общество
Максимальные выплаты по безработице смогут получить 3,2 млн россиян
В правительстве отметили, что пособия по безработице будут увеличены до одного МРОТа (12 130 рублей) в апреле, мае и июне 2020 года тем, кто был уволен и встал на учет в службу занятости после 1 марта.
Известия вчера в 11:36
Политика
Россия убрала из санкционного списка двух украинских бизнесменов
На интернет-ресурсе правовой информации появилось постановление, согласно которому из санкционного списка РФ были исключены двое предпринимателей из Украины.
Discover24 вчера в 04:46
Интернет
Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom
По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.
ПРАЙМ вчера в 19:01
Общество
Роспотребнадзор не рекомендует покупателям самим взвешивать продукты
Дмитрий Феоктистов / ТАСС Роспотребнадзор не рекомендует покупателям самостоятельно взвешивать продукты в магазинах из-за коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 06:25
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
Культура
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 20 апреля в 02:54
Здоровье
В глазном центре Красноярска 89 человек заразились коронавирусом
На сайте Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали о том, что в глазном центре Красноярска зарегистрировали 89 случаев заражения коронавирусом, в том числе среди заболевших 13 сотрудников центра.
ТВ-Енисей вчера в 06:26
Здоровье
У врача-реаниматолога из Покровской больницы подтвердился коронавирус
У врача реаниматолога-анестезиолога из Покровской больницы обнаружили коронавирус.
Piter.tv вчера в 15:50
Здоровье
В США оценили вероятность второй волны коронавируса
Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
REGNUM вчера в 23:29
Здоровье
Сразу 74 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Приморье
За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 случая заболевания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru вчера в 23:15
Здоровье
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Представитель ВОЗ подчеркнула, что показатель смертности от вызванных инфекцией заболеваний в РФ пока один из самых низких в мире, а принятые в стране меры по борьбе с коронавирусом соответствуют мировым рекомендациям.
ТАСС 20 апреля в 13:59
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Происшествия
В Казани возбудили уголовное дело против ректора КНИТУ
Возбуждено уголовное дело в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко.
Российская газета вчера в 12:25
Общество
В Алтайском крае за сутки выявили 41 случай коронавируса
Лабораторно подтвержден 41 новый случай заболевания COVID-19, сообщил 21 апреля оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусом.В результате количество зарегистрированных случаев инфекции в крае выросло с 86 до 127-ми.
Алтайская правда вчера в 00:54
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Единоборства
Петр Ян: В UFC не хотят двух российских чемпионов
FightTime.ru вчера в 13:12
Космос
В NASA выяснили состав кометы Борисова, открытой в Крыму
Ученые предполагают, что комета может быть частью маленькой планеты, или же она сформировалась вокруг тусклой звезды - красного карлика Сотрудники космического агентства США (NASA) рассказали о межзвездной кометы Геннадия Борисова, открытой астрономом в августе 2019 года в Крыму.
SM News вчера в 08:41
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 19:43
Общество
Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия вчера в 18:45
Общество
В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников
Ранее 17 апреля в Минпросвещения РФ заявили об отсутствии планов вносить изменения в организацию ЕГЭ из-за распространения коронавируса, для всех участников будут созданы равные условия.
Известия вчера в 17:18
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг телесезона
КиноПоиск вчера в 13:09
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
Происшествия
В челябинских больницах находятся 48 человек с коронавирусом
Челябинск, 19 апреля 2020, 09:01 — REGNUM В больницах Челябинской области на госпитализации остаются 48 человек с коронавирусом.
REGNUM 19 апреля в 02:01
Общество
В Якутии зарегистрировано 10 новых случаев коронавируса
На 22 апреля ситуация в республике стабильная: новых случаев заражения коронавирусом — десять: два по Якутску (члены семьи одного из ранее заболевших) и восемь положительных анализов дал вахтовый поселок строителей автомобильной дороги «Вилюй» в Сунтарском улусе, где ранее были уже выявлены двое больных.
Якутия Daily вчера в 22:13
Общество
Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена
Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews вчера в 11:37
Футбол
Все клубы Серии А согласились доиграть сезон
Ранее совет Серии А подтвердил намерение завершить сезон-2019/20, при этом СМИ сообщали, что семь клубов выступали против.
Матч ТВ вчера в 09:49
Общество
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию
За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
Москва 24 вчера в 07:35