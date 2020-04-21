По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который пока вошли 246 компаний из 15 отраслей.

Общество Максимальные выплаты по безработице смогут получить 3,2 млн россиян В правительстве отметили, что пособия по безработице будут увеличены до одного МРОТа (12 130 рублей) в апреле, мае и июне 2020 года тем, кто был уволен и встал на учет в службу занятости после 1 марта. 101

Политика Россия убрала из санкционного списка двух украинских бизнесменов На интернет-ресурсе правовой информации появилось постановление, согласно которому из санкционного списка РФ были исключены двое предпринимателей из Украины. 39

Интернет Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting. 1

Культура Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска» Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым. 84

Здоровье В глазном центре Красноярска 89 человек заразились коронавирусом На сайте Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали о том, что в глазном центре Красноярска зарегистрировали 89 случаев заражения коронавирусом, в том числе среди заболевших 13 сотрудников центра. 58

Здоровье В США оценили вероятность второй волны коронавируса Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post. 83

Здоровье В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России Представитель ВОЗ подчеркнула, что показатель смертности от вызванных инфекцией заболеваний в РФ пока один из самых низких в мире, а принятые в стране меры по борьбе с коронавирусом соответствуют мировым рекомендациям. 61

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 506

Общество В Алтайском крае за сутки выявили 41 случай коронавируса Лабораторно подтвержден 41 новый случай заболевания COVID-19, сообщил 21 апреля оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусом.В результате количество зарегистрированных случаев инфекции в крае выросло с 86 до 127-ми. 70

Космос В NASA выяснили состав кометы Борисова, открытой в Крыму Ученые предполагают, что комета может быть частью маленькой планеты, или же она сформировалась вокруг тусклой звезды - красного карлика Сотрудники космического агентства США (NASA) рассказали о межзвездной кометы Геннадия Борисова, открытой астрономом в августе 2019 года в Крыму. 2

Общество Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 340

Общество В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников Ранее 17 апреля в Минпросвещения РФ заявили об отсутствии планов вносить изменения в организацию ЕГЭ из-за распространения коронавируса, для всех участников будут созданы равные условия. 170

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 2,9K

Общество В Якутии зарегистрировано 10 новых случаев коронавируса На 22 апреля ситуация в республике стабильная: новых случаев заражения коронавирусом — десять: два по Якутску (члены семьи одного из ранее заболевших) и восемь положительных анализов дал вахтовый поселок строителей автомобильной дороги «Вилюй» в Сунтарском улусе, где ранее были уже выявлены двое больных.

Общество Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году. 23

Футбол Все клубы Серии А согласились доиграть сезон Ранее совет Серии А подтвердил намерение завершить сезон-2019/20, при этом СМИ сообщали, что семь клубов выступали против.