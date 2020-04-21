Экономика
Телеканал Санкт-Петербург246 компаний вошли в список системообразующих предприятий России
Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих предприятий страны. В этот перечень вошли организации по 15 различным отраслям.
Читать в источнике
Оценить402
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 19:14, Ашберн
Общество
Конте: В Италии начнется смягчение карантинных мер 4 мая
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте анонсировал план по постепенному выходу страны из карантина и по ослаблению запретов, введенных с целью борьбы с Covid-19.
Российская газета 07:24
Общество
Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия-1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
Экономика
Проект строительства перехода на Сахалин вернули на доработку
Компания "РЖД" выявила замечания к основным проектным решениям по строительству железнодорожной линии с транспортным переходом, который соединит Сахалин с материком, и вернула их на доработку, сообщил во вторник ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.
ТАСС 03:05
Политика
США приостановят прием иммигрантов на 60 дней
Власти США приостанавливают на 60 дней прием иммигрантов из-за негативных экономических последствий пандемии - Трамп.
ТАСС 19:06
Здоровье
О почернении кожи из-за коронавируса рассказали в Китае
О почернении кожи из-за коронавируса рассказали специалисты в Китае.
Evo-rus.com 17:04
Спорт
В Dota 2 вышел патч 7.26а
Valve выпустила обновление 7.26а для Dota 2. В нем разработчики изменили прирост скорости передвижения и восстановления здоровья от всех соответствующих артефактов, а также пересмотрели характеристики многих персонажей.
CyberSport.ru 15:49
Наука
Создан сверхлегкий наноматериал, который прочнее и тверже алмаза
По своим характеристикам новый материал фактически приближается к максимальной теоретической жесткости и прочности материалов данного типа – к так называемым верхним границам Хашина-Штрикмана и Сюке.
Популярная механика 13:45
Космос
Российский космонавт принял участие в эксперименте по высадке на Марс
Возможность быстро приступить к работе на Марсе после космического перелета продемонстрировал космонавт Олег Скрипочка, сообщает 21 пресс-служба Центра подготовки космонавтов.
ИА Красная Весна 16:49
Игры
Пора охотиться – опубликован релизный трейлер Predator: Hunting Grounds
Компания Sony опубликовала релизный трейлер ассиметричного мультиплеерного боевика Predator: Hunting Grounds от студии IllFonic, ответственной за аналогичный проект Friday the 13th: The Game.
Городской портал Новый Нижний 19:00
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Автоспорт
Себастьян Феттель отказался от предложения Ferrari по новому контракту
Autosport.com.ru 05:54
Политика
Сенат США принял пакет поддержки экономики объемом почти в $500 млрд
Сенат США принял пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 17:09
Энергетика
США проиграли в «нефтяной войне»
США проиграли в «нефтяной войне» — американская нефть больше никому не нужна, а сланцевой индустрии США угрожает разрушение.
Рамблер 15:43
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон
Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport 10:57
Экономика
Решетников спрогнозировал выход экономики России из кризиса
Российская экономика будет восстанавливаться от кризиса поэтапно, ожидать резкого оживления после спада не стоит.
Известия 16:03
Кино
Первый состав «Мстителей» Marvel показали в преклонном возрасте
Пользователь Сети под ником ColdBudLight98 на сайте Reddit опубликовал интересный арт, на котором показал, как бы выглядели члены первой команды "Мстителей" киновселенной Marvel в старости (хотя некоторым постареть не суждено).
Российская газета 06:53
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Здоровье
Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом
RT на русском 00:56
Киберспорт
Компания Wargaming отмечает десятилетний юбилей игры World of Tanks
Компания Wargaming в этом году отмечает десятилетний юбилей популярной игры World of Tanks.
Дни24 17:00
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась на 3,063 процента, до 24,81 доллара за баррель.
Lenta.ru 03:12
Здоровье
Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник вчера в 12:24
Футбол
Лориус Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и вернётся в «Ливерпуль»
По данным источника, Кариус после обращения в ФИФА не согласился с планом выплат €1,6 млн долга, который ему предложил «Бешикташ», и воспользовался правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
Чемпионат 18:25
Экономика
Греф выступил против налога на проценты по вкладам
С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 08:32
Общество
В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса
Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности.
Известия 19:08
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Космос
Двигатели РД-180 модернизируют для применения в многоразовых ракетах
НПО «Энергомаш» намерено доработать двигатели РД-180, чтобы в дальнейшем использовать их для ракет многоразового использования.
News.ru 04:57
Авто
Представлен полноразмерный электрический внедорожник Triton Model H
Triton-EV представил первые цифровые рисунки своего предполагаемого первенца: модель Triton H. Такой полностью электрический «бегемот», естественно, нуждается во внушительном батарейном блоке для достижения полезного электрического пробега.
32CARS.ru вчера в 06:58
Общество
Мэр Геленджика обматерил помощницу в прямом эфире
Мэр Геленджика Алексей Богодистов 21 апреля провел в инстаграм-аккаунте прямой эфир, в ходе которого отвечал на вопросы жителей города, связанные с актуальными проблемами, волнующими людей в период распространения эпидемии коронавируса.
Югополис 10:38