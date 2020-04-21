Экономика

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург246 компаний вошли в список системообразующих предприятий России

Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих предприятий страны. В этот перечень вошли организации по 15 различным отраслям.
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От «Калашникова» до «Мира хобби». Кого признал системообразующим Минпромторг

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В перечень системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

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Минпромторг сформировал свой список из 246 системообразующих компаний

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