Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих предприятий страны. В этот перечень вошли организации по 15 различным отраслям.

Общество Конте: В Италии начнется смягчение карантинных мер 4 мая Премьер-министр Италии Джузеппе Конте анонсировал план по постепенному выходу страны из карантина и по ослаблению запретов, введенных с целью борьбы с Covid-19. 2

Общество Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия-1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 31

Экономика Проект строительства перехода на Сахалин вернули на доработку Компания "РЖД" выявила замечания к основным проектным решениям по строительству железнодорожной линии с транспортным переходом, который соединит Сахалин с материком, и вернула их на доработку, сообщил во вторник ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.

Спорт В Dota 2 вышел патч 7.26а Valve выпустила обновление 7.26а для Dota 2. В нем разработчики изменили прирост скорости передвижения и восстановления здоровья от всех соответствующих артефактов, а также пересмотрели характеристики многих персонажей.

Наука Создан сверхлегкий наноматериал, который прочнее и тверже алмаза По своим характеристикам новый материал фактически приближается к максимальной теоретической жесткости и прочности материалов данного типа – к так называемым верхним границам Хашина-Штрикмана и Сюке.

Игры Пора охотиться – опубликован релизный трейлер Predator: Hunting Grounds Компания Sony опубликовала релизный трейлер ассиметричного мультиплеерного боевика Predator: Hunting Grounds от студии IllFonic, ответственной за аналогичный проект Friday the 13th: The Game.

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 4,8K

Политика Сенат США принял пакет поддержки экономики объемом почти в $500 млрд Сенат США принял пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.

Энергетика США проиграли в «нефтяной войне» США проиграли в «нефтяной войне» — американская нефть больше никому не нужна, а сланцевой индустрии США угрожает разрушение. 2

Футбол УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.

Кино Первый состав «Мстителей» Marvel показали в преклонном возрасте Пользователь Сети под ником ColdBudLight98 на сайте Reddit опубликовал интересный арт, на котором показал, как бы выглядели члены первой команды "Мстителей" киновселенной Marvel в старости (хотя некоторым постареть не суждено). 16

Киберспорт Компания Wargaming отмечает десятилетний юбилей игры World of Tanks Компания Wargaming в этом году отмечает десятилетний юбилей популярной игры World of Tanks.

Здоровье Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад. 817

Футбол Лориус Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и вернётся в «Ливерпуль» По данным источника, Кариус после обращения в ФИФА не согласился с планом выплат €1,6 млн долга, который ему предложил «Бешикташ», и воспользовался правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Экономика Греф выступил против налога на проценты по вкладам С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа. 24

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 3,5K

Космос Двигатели РД-180 модернизируют для применения в многоразовых ракетах НПО «Энергомаш» намерено доработать двигатели РД-180, чтобы в дальнейшем использовать их для ракет многоразового использования.

Авто Представлен полноразмерный электрический внедорожник Triton Model H Triton-EV представил первые цифровые рисунки своего предполагаемого первенца: модель Triton H. Такой полностью электрический «бегемот», естественно, нуждается во внушительном батарейном блоке для достижения полезного электрического пробега. 16