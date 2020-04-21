Экономика
Российская газетаМинпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
По итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики утвержден перечень системообразующих организаций. В него внесены 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
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Важные и не очень. Кого предлагает поддержать главное промышленное ведомство
ФедералПрессвчера в 10:20
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Общество
В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России
Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
РБК 00:34
Политика
США отказались признавать ключевую роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом
США заявили, что не приемлют положения уже принятой резолюции Генассамблеи ООН по коронавирусу, в которых отмечается ключевая роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сказано в комментарии на сайте американского постпредства при ООН.
РИА Новости вчера в 19:35
Политика
Президент Чехии предложил еще год не открывать границы страны
Президент Чехии Милош Земан предложил не открывать еще год границы страны, закрытые в марте в связи с пандемией коронавируса.
Aobe.ru 19 апреля в 20:03
Политика
Путин оценил ход борьбы с коронавирусом в России
"Выводы подтверждают, что нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение, но это ни в коем случае не должно нас успокаивать", - сказал Путин на на совещании с экспертами по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
РИА Новости 20 апреля в 07:34
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о числе находившихся под ИВЛ пациентов
Известия вчера в 20:57
Общество
Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru вчера в 20:15
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия вчера в 04:06
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Политика
Коронавирус приостановил развертывание ЗРС С-400 на территории Турции
Планы Турции по завершению развертывания и постановке на боевое дежурство российских ЗРС С-400 "Триумф" отложены из-за вспышки коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:19
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
Здоровье
Начальник госпиталя в Бергамо оценил работу российских специалистов
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти высоко оценил работу российских военных медицинских специалистов, которым сейчас отдают самых сложных пациентов.
Известия вчера в 22:46
Общество
Сахалинцам начали выплачивать повышенные пособия по безработице
Служба занятости населения островного региона приступила к перерасчету и выплате пособий по безработице гражданам, уволенным начиная с 1 марта и состоящим на учете в качестве безработных.
Сахалин.Инфо 00:02
Общество
Конте: В Италии начнется смягчение карантинных мер 4 мая
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте анонсировал план по постепенному выходу страны из карантина и по ослаблению запретов, введенных с целью борьбы с Covid-19.
Российская газета вчера в 07:24
Общество
Омичам разрешили ездить на дачу при одном условии
По информации издания, в правительстве Омской области долго решали, разрешать ли омичам ездить на дачу, и в итоге пришли к решению, при котором это возможно.
Город55.ру 00:12
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent упала ниже $17 на Лондонской бирже
Лондон, 22 апреля 2020, 07:01 — REGNUM Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала больше, чем на 12,62% — до $16,89 за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне, 22 апреля свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 00:01
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ 20 апреля в 16:41
Шоу-бизнес
Асмус опубликовала фото с округлившимся животом
Актриса Кристина Асмус поделилась с фанатами фотографией, на которой предстала с округлившимся животом.
iReactor вчера в 12:12
Армия и оружие
Сирийские ЗРК «Бук» впервые нанесли удар по израильским F-16
Avia.pro вчера в 01:30
Общество
В Омской области уволены два замминистра здравоохранения и главврач инфекционной больницы
По поводу смены главврача в инфекционной больнице в Минздраве отметили, что Матвеев, несмотря на богатый профессиональный опыт, "не сумел своевременно обеспечить функционал больницы в условиях распространения коронавирусной инфекции".
ТАСС 00:38
Происшествия
СК проверит данные о массовых гуляниях новосибирцев
Следователи начали проверку после информации СМИ о массовых гуляниях граждан в Новосибирске в период самоизоляции, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости вчера в 08:22
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 19:43
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Общество
Скворцова объяснила рост числа заболевших коронавирусом в России
Скворцова на федеральном канале объяснила россиянам рост числа заболевших китайским коронавирусом в России.
Evo-rus.com вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч стал отцом во второй раз
Владимир Яглыч стал отцом во второй раз О радостном событии 36-летний актер рассказал сам, выложив в Instagram кадр из мультика "Король Лев".
Экспресс газета вчера в 13:31
Происшествия
В Новосибирской области выявили 16 случаев заражения коронавирусом
Шестнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:52
Хоккей
У хоккеиста из команды Лукашенко выявлен коронавирус
Взгляд.ру вчера в 09:43
Общество
ООН предупредила об угрозе голода «библейских масштабов»
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли уверен, что если человечество не обеспечит продовольственную безопасность, над ним нависнет угроза массового голода.
Вести.Ru вчера в 23:43
Энергетика
Нефть всё сложнее называть «чёрным золотом»
На 6:00 (мск) цена нефти марки Brent составила $18,4 за баррель.
Военное обозрение вчера в 23:30
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55