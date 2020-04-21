Экономика
Деловое.ТВМинпромторг составил список системообразующих предприятий
Список утвердили по итогам заседания правительственной комиссии по устойчивости развития экономики. Также планируется утвердить перечень системообразующих предприятий еще из 11 отраслей.
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Важные и не очень. Кого предлагает поддержать главное промышленное ведомство
ФедералПрессвчера в 10:20
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Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму
В Крыму найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
Общество
В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России
Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
Экономика
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Здоровье
В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Армия и оружие
В Смоленской области мотострелки получили новые автоматы АК-12
Базирующаяся в Смоленской области мотострелковая дивизия получила на вооружение новые автоматы АК-12.
Актуальные Новости 07:21
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Политика
Путин: Распространение эпидемии продолжается, пик еще впереди
Как говорят специалисты, — то есть вы и ваши коллеги, — пик заболеваемости ещё впереди.
Евразия Daily 20 апреля в 08:31
Происшествия
В курганском городе найдено тело замначальника отдела полиции
Шадринск, Курганская область, 22 апреля 2020, 13:58 — REGNUM В курганском городе Шадринске в одном из служебных помещений было найдено тело заместителя начальника отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела полиции.
REGNUM 06:58
Экономика
Эксперты рассказали, что делать, если кончились деньги
Эксперты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности рассказали, что делать, если закончились деньги.
РЕН ТВ вчера в 20:55
Происшествия
СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Общество
Минздрав: выхода на плато по коронавирусу пока не произошло
В министерстве отметили, что на текущий момент преждевременно говорить о том, что в России достигнут пик заболеваемости COVID-19, а также о том, что произошёл выход на «плато».
REGNUM 06:10
Общество
В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
РИА Новости вчера в 09:15
Армия и оружие
Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области
SM News вчера в 06:00
Кино
Драматический сериал о контрразведчиках покажет «Россия 1»
Драматический сериал о контрразведчиках покажет федеральный канал «Россия 1». Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:27
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Политика
Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
Общество
Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу еще впереди
Тедрос Гебреисус считает, что эту пандемию можно сравнить с одной из худших эпидемий.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
Политика
Китай назвал издевательством американский иск из-за коронавируса
Ранее американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
Lenta.ru 06:44
Общество
Власти Москвы обязали жителей с симптомами ОРВИ соблюдать карантин
Жители Москвы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19.
RT на русском вчера в 09:22
Происшествия
В Оренбургской области задержали женщину, избивавшую 10-месячного сына
РИА Новости 07:43
Финансы
Центробанк потратил рекордную сумму на поддержку рубля
Суммы, которые Центробанк тратил на поддержку российской валюты в предыдущие сессии торгов, 17 и 20 апреля, на тот момент также были рекордными - 14,8 млрд руб. в перерасчете.
Право.ру 07:34
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» побил рекорды телеэфира
Культуромания вчера в 12:25
Футбол
УЕФА отреагировал на информацию о рекомендации ВОЗ отменить футбол
Пресс-служба УЕФА опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации отменить все футбольные турниры до окончания 2021-го года.
Евро-футбол.ру 05:53
Авто
Объявлены цены на новый внедорожник Haval H5 для России
На российский рынок выходит автомобиль Haval H5, ранее известный под именем Great Wall Hover.
Wroom.ru 05:20