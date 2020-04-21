Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВМинпромторг составил список системообразующих предприятий

Список утвердили по итогам заседания правительственной комиссии по устойчивости развития экономики. Также планируется утвердить перечень системообразующих предприятий еще из 11 отраслей.
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Важные и не очень. Кого предлагает поддержать главное промышленное ведомство

ФедералПрессвчера в 10:20

Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих

Коммерсантъ20 апреля в 21:58

Павловопосадская мануфактура вошла в список системообразующих предприятий

РИА Новостивчера в 03:54

От «Калашникова» до «Мира хобби». Кого признал системообразующим Минпромторг

ТАССвчера в 07:34

В перечень системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

РБК20 апреля в 20:11

В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

RT на русском20 апреля в 19:34

Минпромторг сформировал свой список из 246 системообразующих компаний

Интерфакс20 апреля в 17:06
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму

В Крыму найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
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Общество

В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России

Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
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Экономика

В России резко вырос спрос на пищевую соль

В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
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Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
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Здоровье

В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Армия и оружие

В Смоленской области мотострелки получили новые автоматы АК-12

Базирующаяся в Смоленской области мотострелковая дивизия получила на вооружение новые автоматы АК-12.
Актуальные Новости 07:21
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
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Политика

Путин: Распространение эпидемии продолжается, пик еще впереди

Как говорят специалисты, — то есть вы и ваши коллеги, — пик заболеваемости ещё впереди.
Евразия Daily 20 апреля в 08:31
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Происшествия

В курганском городе найдено тело замначальника отдела полиции

Шадринск, Курганская область, 22 апреля 2020, 13:58 — REGNUM В курганском городе Шадринске в одном из служебных помещений было найдено тело заместителя начальника отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела полиции.
REGNUM 06:58
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Экономика

Эксперты рассказали, что делать, если кончились деньги

Эксперты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности рассказали, что делать, если закончились деньги.
РЕН ТВ вчера в 20:55
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Происшествия

СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
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Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
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Общество

Минздрав: выхода на плато по коронавирусу пока не произошло

В министерстве отметили, что на текущий момент преждевременно говорить о том, что в России достигнут пик заболеваемости COVID-19, а также о том, что произошёл выход на «плато».
REGNUM 06:10
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Общество

В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
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Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

РИА Новости вчера в 09:15
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Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

SM News вчера в 06:00
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Кино

Драматический сериал о контрразведчиках покажет «Россия 1»

Драматический сериал о контрразведчиках покажет федеральный канал «Россия 1». Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:27
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Политика

Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции

Новый Век вчера в 05:50
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Политика

Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
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Общество

Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу еще впереди

Тедрос Гебреисус считает, что эту пандемию можно сравнить с одной из худших эпидемий.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
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Политика

Китай назвал издевательством американский иск из-за коронавируса

Ранее американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
Lenta.ru 06:44
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Общество

Власти Москвы обязали жителей с симптомами ОРВИ соблюдать карантин

Жители Москвы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19.
RT на русском вчера в 09:22
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Происшествия

В Оренбургской области задержали женщину, избивавшую 10-месячного сына

РИА Новости 07:43
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Финансы

Центробанк потратил рекордную сумму на поддержку рубля

Суммы, которые Центробанк тратил на поддержку российской валюты в предыдущие сессии торгов, 17 и 20 апреля, на тот момент также были рекордными - 14,8 млрд руб. в перерасчете.
Право.ру 07:34
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Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
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Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» побил рекорды телеэфира

Культуромания вчера в 12:25
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Футбол

УЕФА отреагировал на информацию о рекомендации ВОЗ отменить футбол

Пресс-служба УЕФА опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации отменить все футбольные турниры до окончания 2021-го года.
Евро-футбол.ру 05:53
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Авто

Объявлены цены на новый внедорожник Haval H5 для России

На российский рынок выходит автомобиль Haval H5, ранее известный под именем Great Wall Hover.
Wroom.ru 05:20
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